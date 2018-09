Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek, azaz a gender szakot. Most közleményben magyarázza a testület, hogy miért nem tehetett semmit.","shortLead":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek...","id":"20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94808fde-2fc7-45f2-b713-90b96f89ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:50","title":"Az Akkreditációs Bizottság nem asszisztál a gender szak megszüntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc3de16-6ccb-4a2d-bd24-0e8fb020afc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul McCartney először beszélt arról, hogy a beatleses aranyidőkben ő is fogyasztott bizonyos pszichedelikus szereket. Elmondása szerint a DMT nevű hallucinogén vezette el őt Istenhez. ","shortLead":"Paul McCartney először beszélt arról, hogy a beatleses aranyidőkben ő is fogyasztott bizonyos pszichedelikus szereket...","id":"20180903_Drogmamoraban_meglatta_istent_Paul_McCartney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffc3de16-6ccb-4a2d-bd24-0e8fb020afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a76c418-864e-4615-993d-b6319730cfc7","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Drogmamoraban_meglatta_istent_Paul_McCartney","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:36","title":"Drogmámorában meglátta Istent Paul McCartney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hazugság és félrevezetés - ez a pakisztáni politika. Így írt az Egyesült Államok elnöke szövetségeséről, akitől most az USA megvon 300 millió dolláros támogatást.","shortLead":"Hazugság és félrevezetés - ez a pakisztáni politika. Így írt az Egyesült Államok elnöke szövetségeséről, akitől most...","id":"20180902_Trump_beintett_Pakisztannak_elvett_toluk_300_millio_dollart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9abb8-04c3-4de0-addc-c0c01740658c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Trump_beintett_Pakisztannak_elvett_toluk_300_millio_dollart","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:59","title":"Trump beintett Pakisztánnak, elvett tőlük 300 millió dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar kormányfő ugyanis annak az olasz politikusnak a kampányát segítette kettejük májusi megmérettetése előtt, aki ellenfele lesz a Fidesz pártcsaládjának. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója a forró ősz előtt.","shortLead":"Na jó, nem Vona Gábort, hanem Matteo Salvinit, ám az európai politika ismeretében a kettő szinte ugyan az. A magyar...","id":"20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da34bafb-bd1c-4408-a206-c890b71b6540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0700c23e-2694-4263-889e-19af464ffca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_Viktor_hosomnek_nevezte_Vona_Gabort","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:00","title":"Orbán Viktor a hősének nevezte \"Vona Gábort\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ascher Tamás és Mohácsi János is rendez az Örkény István Színház most kezdődő évadában, amely idén is egész napos szabadtéri programsorozattal, az Örkény kerttel nyitja a szezont szeptember 8-án a színház előtt. ","shortLead":"Ascher Tamás és Mohácsi János is rendez az Örkény István Színház most kezdődő évadában, amely idén is egész napos...","id":"20180901_Secondhand_lesz_az_Orkeny_Szinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46fc67b8-6a27-46c1-a904-cf8ce4993473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70d9a78-9a44-4aab-ad5d-ed0a42dadea4","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Secondhand_lesz_az_Orkeny_Szinhazban","timestamp":"2018. szeptember. 01. 15:14","title":"Secondhand lesz az Örkény Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6892c4-da4a-410b-8dc3-07a9273f1305","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő éppen Kirgizisztánban jár.","shortLead":"A kormányfő éppen Kirgizisztánban jár.","id":"20180903_Orban_Az_a_nep_lehet_eros_amely_buszke_nemzeti_identitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb6892c4-da4a-410b-8dc3-07a9273f1305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e0d025-0c52-405c-a49d-ebe431e464dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Orban_Az_a_nep_lehet_eros_amely_buszke_nemzeti_identitasara","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:43","title":"Orbán: Az a nép lehet erős, amely büszke nemzeti identitására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba17a6c-5238-411a-9aaa-d052981b9385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A tokiói kormány hivatalosan bocsánatot kért minden csökkent munkaképességű polgárától. De miért kellett megkövetni a munkaerőpiacon hátránnyal indulókat?","shortLead":" A tokiói kormány hivatalosan bocsánatot kért minden csökkent munkaképességű polgárától. De miért kellett megkövetni...","id":"20180903_Mar_a_japanok_is_hazudnak_a_statisztikarol_igaz_ott_van_kovetkezmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba17a6c-5238-411a-9aaa-d052981b9385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c1837-add5-4e6e-9e01-3ff3d34d1797","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Mar_a_japanok_is_hazudnak_a_statisztikarol_igaz_ott_van_kovetkezmenye","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:48","title":"Már a japánok is hazudnak a statisztikáról, igaz, ott van következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta mutatja, ha baj van.","shortLead":"Kínai kutatók olyan technológiát fejlesztettek, amely jóval hatékonyabb lehet, mint a jelenlegi tűzjelzők. A tapéta...","id":"20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=588141b6-7c3c-444c-9be0-596e6cb0151c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cab5948-59df-4139-9a01-70b2d4426bc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_lakastuz_tuzjelzo_tapeta_tuzallo_tapeta","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:33","title":"Ilyen tapétát kellene tenni minden lakásba, ez időben jelzi, ha baj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]