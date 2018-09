Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új szakmai bizottságot hozott létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek nagynevű edzők és volt játékosok a tagjai. A szervezettől azt várják, hogy segítsenek az MLSZ szakmai megújulásában, illetve az NB I színvonalát is értékelik majd.","shortLead":"Új szakmai bizottságot hozott létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek nagynevű edzők és volt játékosok a tagjai...","id":"20180904_Teljes_megujulast_szeretne_az_MLSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58cc720-0678-4295-b82f-c514129c05c1","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Teljes_megujulast_szeretne_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 04. 21:23","title":"Teljes megújulást szeretne az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu/MTI/HavariaPress","category":"gazdasag","description":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","shortLead":"Most 2, illetve 4 forinttal kell többet fizetni.","id":"20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee7a76b-6138-488f-a976-e5c2df1c2407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Talan_meg_sem_lepodik_ismet_dragabb_lett_az_uzemanyag","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:20","title":"Talán meg sem lepődik: ismét drágább lett az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180903_Visszatert_Orban_hurkas_nadragja_a_kirgizek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb964512-d712-405d-9ec8-fea00a7d4a83","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Visszatert_Orban_hurkas_nadragja_a_kirgizek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:41","title":"Visszatért a hurkás nadrág: Orbán a kirgizeknél is bevetette kedvenc ruhadarabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b32304-1127-4085-9e63-94e1be92338f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem gondolja, hogy a gyerekek ma leterheltebbek lennének, mint régebben voltak, nem hisz a differenciáltan tanításban, fontosnak tartja a mai magyar irodalom megismertetését – Kistelekiné Makay Ilona negyvenkét éve van a tanári pályán, értékteremtő oktató-nevelő munkájáért nemrég Bárczy István-díjjal jutalmazták. Kiforrott véleménye van a tanításról, a gyerekekről és a szülőkről is.","shortLead":"Nem gondolja, hogy a gyerekek ma leterheltebbek lennének, mint régebben voltak, nem hisz a differenciáltan tanításban...","id":"20180903_Az_iskolai_naplo_nem_hatalom_hanem_ajandek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b32304-1127-4085-9e63-94e1be92338f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c3f804-5da0-49a3-abb5-17d96e1ef5f5","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Az_iskolai_naplo_nem_hatalom_hanem_ajandek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:25","title":"Az iskolai napló nem hatalom, hanem ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7f4dc4-ec7f-499f-967c-d42ca23c253d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kispadra a másik korábbi magyar szövetségi kapitány, Georges Leekens is képben volt.","shortLead":"A kispadra a másik korábbi magyar szövetségi kapitány, Georges Leekens is képben volt.","id":"20180903_Megvan_Storck_uj_klubja_a_tokutolso_belga_csapathoz_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e7f4dc4-ec7f-499f-967c-d42ca23c253d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c91b9b-55dd-4b53-8bf6-d3d5eb9abdc7","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Megvan_Storck_uj_klubja_a_tokutolso_belga_csapathoz_megy","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:51","title":"Megvan Storck új klubja, a tökutolsó belga csapathoz megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fenntartó szerint hazudik, aki az ellenkezőjét állítja. De közben véletlenül ő is elismer egy jelentős hiányt.","shortLead":"A fenntartó szerint hazudik, aki az ellenkezőjét állítja. De közben véletlenül ő is elismer egy jelentős hiányt.","id":"20180904_Klebelsberg_Kozpont_Nincs_tanarhiany_a_pedagogusi_palya_egyre_vonzobb_biztonsagosan_kezdodik_a_tanev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5dfd2d-524c-4693-a4a7-fa03eae46120","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Klebelsberg_Kozpont_Nincs_tanarhiany_a_pedagogusi_palya_egyre_vonzobb_biztonsagosan_kezdodik_a_tanev","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:08","title":"A Klebelsberg Központ lehazugozta az Indexet, de véletlenül mégis bevallott egy jelentős tanárhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8e6034-4bc0-45a3-85f8-bb77e0b75ba6","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"„Négy ember halálát okozó közlekedési baleset” – évek óta ennyi utal az áldozatokra a Rezesova-ügyről szóló hírekben. A szlovák milliomosnő múlt heti kiszabadulása óta az elhunytak családja először vállalta, hogy válaszol a hvg.hu kérdéseire a büntetőeljárásról, az ítéletet el-, majd visszatérítő igazságügyi szakértőkről, és arról, mit jelent számukra a vétkes kiengedése.","shortLead":"„Négy ember halálát okozó közlekedési baleset” – évek óta ennyi utal az áldozatokra a Rezesova-ügyről szóló hírekben...","id":"20180905_interju_eva_rezesova_aldozatainak_csaladjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8e6034-4bc0-45a3-85f8-bb77e0b75ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a684b8f-21ba-4b9f-bf3a-a7eab61e0c76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_interju_eva_rezesova_aldozatainak_csaladjaval","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:30","title":"\"Álmomban a rémült arcukat látom, amikor ég az autó\" – megszólal Rezesova áldozatainak családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b935-6f3f-44b9-89c9-7a4885ad8798","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt darab készül belőle, és az ára 150 ezer font lesz darabonként.","shortLead":"Összesen öt darab készül belőle, és az ára 150 ezer font lesz darabonként.","id":"20180903_londoni_taxi_afzal_khan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4495b935-6f3f-44b9-89c9-7a4885ad8798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9377d-7428-43e1-83e5-035ea82e0a58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_londoni_taxi_afzal_khan","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:50","title":"Rolls-Royce lett ez a londoni taxi, de az ára is olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]