A tapírgyerek szeptember 2-án, azaz vasárnap látta meg a napvilágot. Suki, az anyaállat ráadásul nem a félreeső belső férőhelyen, hanem a Dél-Amerika kifutó hátsó részén adott életet a kicsinek, így azok a látogatók, akik akkor épp arra sétáltak, a saját szemükkel is láthatták az apróság világra jövetelét. Az ellés egyébként „apás szülés" volt, hiszen Géza, az apuka is mindvégig ott volt párja és születendő gyermeke mellett.

A tapírokkal közös kifutóban, „társbérletben" lakó többi dél-amerikai állat, így a vízidisznók, a nagy marák és a nanduk is érdeklődve figyelték az eseményeket, sőt, az egyik vízidisznó még az újszülött letisztogatásába is besegített Sukinak. A jövevény rövid időn belül lábra is állt, de persze az első lépéseket még igen reszketeg lábakkal tette meg - áll a Fővárosi Állat-és Növénykert honlapján.

A most már háromnapos tapírgyerek azóta is jól van, és az emlőket is sikeresen megtalálta. A nagyközönség azonban még néhány napig biztosan nem láthatja. Az ellés után ugyanis Suki egy védett, nyugalmas, félreeső elkülönítő helyiségbe vitte be utódját, és azóta is ott tartózkodnak.