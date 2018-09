Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d75d4495-d581-4558-9fe4-b8f2ba21ca20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap gyulladt lángra a brazil Nemzeti Múzeum Rio de Janeiróban, most egy videót tettek közzé, amelyen látszik, a múzeumépület szinte teljesen kiégett, a kiállítási tárgyak is komolyan megsérültek.","shortLead":"Vasárnap gyulladt lángra a brazil Nemzeti Múzeum Rio de Janeiróban, most egy videót tettek közzé, amelyen látszik...","id":"20180904_Igy_nez_ki_a_tuzvesz_utan_a_brazil_Nemzeti_Muzeum__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75d4495-d581-4558-9fe4-b8f2ba21ca20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c36583-09b4-4ccf-8bda-730380ccffd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Igy_nez_ki_a_tuzvesz_utan_a_brazil_Nemzeti_Muzeum__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:31","title":"Így néz ki a tűzvész után a brazil Nemzeti Múzeum – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","shortLead":"A belga EP-politikus szerint Orbán az idegengyűlölő és populista szélsőjobb vezetőjének képében tetszeleg. ","id":"20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e4a770-d5ff-4722-abb8-0a77c07885c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Verhofstadt_A_Neppartnak_vegre_el_kellene_dontenie_hogy_Orban_belefere_vagy_sem","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:44","title":"Verhofstadt: A Néppártnak végre el kellene döntenie, hogy Orbán belefér-e, vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90afa9ec-9a9c-4465-8a11-a28cfebb6f2a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem adják fel a csalók, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében küldözgetnek hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visszatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.","shortLead":"Nem adják fel a csalók, akik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében küldözgetnek hamis elektronikus leveleket...","id":"20180905_Ket_het_nem_volt_eleg_arra_hogy_lebuktassak_a_NAV_nevevel_visszaelo_adattolvajokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90afa9ec-9a9c-4465-8a11-a28cfebb6f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac96a954-a338-4411-be0c-04f6831bcbe0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180905_Ket_het_nem_volt_eleg_arra_hogy_lebuktassak_a_NAV_nevevel_visszaelo_adattolvajokat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:27","title":"Két hét nem volt elég arra, hogy lebuktassák a NAV nevével visszaélő adattolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f71485f-308e-44c3-946d-13fad27a1856","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kínai nyugdíjast nem lehet csak úgy megrendszabályozni.","shortLead":"Egy kínai nyugdíjast nem lehet csak úgy megrendszabályozni.","id":"20180903_busz_kinai_bacsi_ablak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f71485f-308e-44c3-946d-13fad27a1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0194a5-1bb3-4652-9a11-b4a9a6bebbb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_busz_kinai_bacsi_ablak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:27","title":"Nem engedte leszállni a bácsit a buszsofőr, de ő ettől nem jött zavarba - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df6887b-fcc4-4b63-80bc-382c504a8660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy interaktív infografika néhány adat alapján megmutatja, milyen hatása volt a közvetlen környezetünkben a globális felmelegedésnek.","shortLead":"Egy interaktív infografika néhány adat alapján megmutatja, milyen hatása volt a közvetlen környezetünkben a globális...","id":"20180903_Most_megtudhatja_varosa_mennyivel_lett_melegebb_az_on_szuletese_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df6887b-fcc4-4b63-80bc-382c504a8660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da9371-f7fc-4dd4-a9d6-426d77f76bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Most_megtudhatja_varosa_mennyivel_lett_melegebb_az_on_szuletese_ota","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:30","title":"Csak írja be, hogy melyik városban lakik, és megtudhatja, mennyivel lett melegebb az idő az ön életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem csak a devizahitelesek próbálnak meg külföldre menni, mielőtt vissza kellene fizetniük a kölcsönt.","shortLead":"Már nem csak a devizahitelesek próbálnak meg külföldre menni, mielőtt vissza kellene fizetniük a kölcsönt.","id":"20180904_Egyre_tobb_ados_menekul_kulfoldre_a_bankok_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e52fe9-5c36-48e8-bcf5-cda5202a0a57","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Egyre_tobb_ados_menekul_kulfoldre_a_bankok_elol","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:55","title":"Egyre több adós menekül külföldre a bankok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fa0c41-42ac-4ba8-a2f8-6081b1e16e9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirtelen félretettek egy óriási összeget a beruházások ösztönzésére.","shortLead":"Hirtelen félretettek egy óriási összeget a beruházások ösztönzésére.","id":"20180904_A_BMWgyarra_szanhat_a_kormany_19_milliard_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12fa0c41-42ac-4ba8-a2f8-6081b1e16e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0601571e-5e11-4da2-88d7-a6ae7d87a462","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_A_BMWgyarra_szanhat_a_kormany_19_milliard_forintot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:32","title":"A BMW-gyárra szánhat a kormány 19 milliárd forintot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nincs egyeztetés, a kormány nem kíváncsi a szakértői véleményekre, lassan halad a döntéshozatal. A tanárokat pedig nem becsülik meg, ráadásul meg sem fizetik. A diákok unatkoznak, szoronganak és pozitív élmények nélkül ülnek az iskolapadban. Elkészült a Nemzeti Pedagógus Kar oktatási helyzetértékelése. Érdemes megjegyezni: ők azok, akik a kormánynak köszönhetik a működésüket.","shortLead":"Nincs egyeztetés, a kormány nem kíváncsi a szakértői véleményekre, lassan halad a döntéshozatal. A tanárokat pedig nem...","id":"20180903_A_tanevkezdesre_megkongatta_a_veszharangot_a_kormany_altal_letrehozott_tanargarda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cd579f-cf9e-4e73-bfd5-d3c0b75add71","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_A_tanevkezdesre_megkongatta_a_veszharangot_a_kormany_altal_letrehozott_tanargarda","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:30","title":"Nincs pénz, nincs ember, teher van és krízis – a kormány által gründolt tanári szervezet is kipakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]