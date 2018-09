Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5764ac09-7e6c-4ff3-955c-920c9fa86745","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Messi szerint a Juventus így viszont favorit lehet a BL-ben. ","shortLead":"Messi szerint a Juventus így viszont favorit lehet a BL-ben. ","id":"20180903_Messi_A_Real_rosszabb_Ronaldo_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5764ac09-7e6c-4ff3-955c-920c9fa86745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c442b-7fe2-4170-a183-c7c4645b6d3b","keywords":null,"link":"/sport/20180903_Messi_A_Real_rosszabb_Ronaldo_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 03. 21:49","title":"Messi: A Real rosszabb Ronaldo nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"\"Szépséges Cecilia Rogán. Bellagio Partyruhában a készülő lookbook-unkban. Million Thanks for starring\" írja a megrendelő, aki vélhetően nagyon elégedett volt a modell munkájával. A kommentelők között azonban nem aratott osztatlan sikert az új szerepben mutatkozó Rogán Cecília. Akad, aki szerint inkább jellemformáló ruhát kellene reklámoznia.","shortLead":"\"Szépséges Cecilia Rogán. Bellagio Partyruhában a készülő lookbook-unkban. Million Thanks for starring\" írja...","id":"20180903_Egy_sikeres_uzletasszonynak_is_jol_jon_a_zsebpenz__Roganne_alakformalo_ruhakat_reklamoz_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3469b-3545-44f4-9d0c-76a318b97cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Egy_sikeres_uzletasszonynak_is_jol_jon_a_zsebpenz__Roganne_alakformalo_ruhakat_reklamoz_a_Facebookon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:22","title":"Egy sikeres üzletasszonynak is jól jöhet a zsebpénz – Rogánné alakformáló ruhákat reklámoz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az egészségügyi rendszer miatt nyugtalankodik a magyarok többsége.","shortLead":"Az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az egészségügyi rendszer miatt nyugtalankodik a magyarok többsége.","id":"20180904_Szamok_is_bizonyitjak_a_magyarok_nagyon_aggodnak_az_egeszsegugy_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04180aa-ac2a-48e4-841e-1102b8c0ec24","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szamok_is_bizonyitjak_a_magyarok_nagyon_aggodnak_az_egeszsegugy_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:46","title":"Számok is bizonyítják: a magyarok nagyon aggódnak az egészségügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49cb4dce-29ba-4709-8308-fce868294d98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szövetségi kapitány szerint nem szabad a vereségre gondolni, mert akkor biztosan kikapnak. ","shortLead":"A magyar szövetségi kapitány szerint nem szabad a vereségre gondolni, mert akkor biztosan kikapnak. ","id":"20180904_Rossi_Az_ido_most_a_legnagyobb_ellenfelunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49cb4dce-29ba-4709-8308-fce868294d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367e7e3-d887-4ee8-95ec-6eee9cba964f","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Rossi_Az_ido_most_a_legnagyobb_ellenfelunk","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:55","title":"Rossi: Az idő most a legnagyobb ellenfelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560b7fef-3df8-42ff-bd2b-799be25b98e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fegyverrel fenyegették, a kocsiját akarták, de aztán alig tudtak elmenekülni előle. ","shortLead":"Fegyverrel fenyegették, a kocsiját akarták, de aztán alig tudtak elmenekülni előle. ","id":"20180903_Ez_a_harcias_nagymama_siman_elintezte_a_rablokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560b7fef-3df8-42ff-bd2b-799be25b98e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea313d3-f8bd-4527-92ec-78d905869d97","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Ez_a_harcias_nagymama_siman_elintezte_a_rablokat","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:55","title":"Ez a harcias nagymama simán elintézte a rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senkinek nem esett baja, de a látvány elég ijesztő volt.","shortLead":"Senkinek nem esett baja, de a látvány elég ijesztő volt.","id":"20180904_Nyitott_ajtokkal_szaguldott_a_londoni_metro_egyik_szerelvenye__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f0818-f4d1-435f-8278-2758e8609be6","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Nyitott_ajtokkal_szaguldott_a_londoni_metro_egyik_szerelvenye__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 16:35","title":"Nyitott ajtókkal száguldott a londoni metró egyik szerelvénye – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új szakmai bizottságot hozott létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek nagynevű edzők és volt játékosok a tagjai. A szervezettől azt várják, hogy segítsenek az MLSZ szakmai megújulásában, illetve az NB I színvonalát is értékelik majd.","shortLead":"Új szakmai bizottságot hozott létre a Magyar Labdarúgó Szövetség, melynek nagynevű edzők és volt játékosok a tagjai...","id":"20180904_Teljes_megujulast_szeretne_az_MLSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58cc720-0678-4295-b82f-c514129c05c1","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Teljes_megujulast_szeretne_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 04. 21:23","title":"Teljes megújulást szeretne az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","shortLead":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","id":"20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf80a3b5-35c0-410c-93f2-5fcef9d9615a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:53","title":"Ijesztően intelligens bankvírus támadja a brazil vállalatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]