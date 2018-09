Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alagútra a Főtávnak van szükség. A munkálatok miatt tartós forgalomkorlátozásra, illetve dugóra lehet számítani az Erzsébet híd pesti hídfőjénél.","shortLead":"Az alagútra a Főtávnak van szükség. A munkálatok miatt tartós forgalomkorlátozásra, illetve dugóra lehet számítani...","id":"20180905_Alagut_epul_Budapest_belvarosa_alatt_gigadugok_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44dac8f-0bf2-478b-ac9a-2bc9a28bf038","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Alagut_epul_Budapest_belvarosa_alatt_gigadugok_johetnek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:21","title":"Alagút épül Budapest belvárosa alatt, gigadugók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több villamosjárat kimarad. ","shortLead":"Több villamosjárat kimarad. ","id":"20180905_Villamos_es_szemelyauto_karambolozott_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fb1d8-cd6d-4e53-a0e4-9eb3bbd2cde0","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Villamos_es_szemelyauto_karambolozott_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:58","title":"Villamos és személyautó karambolozott a Nagy Lajos király útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17d046e-d9f3-44dd-92c3-9dfec2cc17a5","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Felfoghatatlan egy fővárosi személyszállító vállalkozó számára, hogy első fokon, nem jogerősen másfél év börtönre ítélte a bíróság egy nyolc évvel ezelőtti fuvar miatt. Gyorshajtásért egyszer megbírságolták, de más nincs a rovásán.","shortLead":"Felfoghatatlan egy fővárosi személyszállító vállalkozó számára, hogy első fokon, nem jogerősen másfél év börtönre...","id":"20180905_Embercsempeszet_miatt_bortonre_iteltek_pedig_meg_a_szemetet_is_felszedi_masok_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a17d046e-d9f3-44dd-92c3-9dfec2cc17a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224f7391-ec61-4bc5-b6f2-c844de1f2a73","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Embercsempeszet_miatt_bortonre_iteltek_pedig_meg_a_szemetet_is_felszedi_masok_utan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:20","title":"Embercsempészet miatt börtön fenyegeti a magyar vállalkozót, aki vietnami turistákat vitt Párizsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elena Tsvetkova, vagyis Léna korábban a moszkvai magyar vízumközpontot vezette.","shortLead":"Elena Tsvetkova, vagyis Léna korábban a moszkvai magyar vízumközpontot vezette.","id":"20180903_Borozot_nyitott_a_Jokai_teren_a_volt_agrarattase_elettarsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea13a0a-5b94-4393-8344-155d0a779d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a3c5ac-b0bd-4f99-9193-3fe4b67da168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Borozot_nyitott_a_Jokai_teren_a_volt_agrarattase_elettarsa","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:29","title":"Borozót nyitott a Jókai téren a volt agrárattasé élettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13668d83-2179-4d7c-908b-95e90b53d5d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az ellenszer a zuhanó nézettségi adatokra? ","shortLead":"Megvan az ellenszer a zuhanó nézettségi adatokra? ","id":"20180903_Betonbol_keszult_mankot_dob_az_HBO_a_TV2nek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13668d83-2179-4d7c-908b-95e90b53d5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9f13d6-7bd5-4c5e-b7cf-0ebbe28bdb62","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Betonbol_keszult_mankot_dob_az_HBO_a_TV2nek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:17","title":"Betonból készült mankót dob az HBO a TV2-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","shortLead":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","id":"20180905_zagato_zele_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ceb36-8d16-4da8-aa9f-3a538526cf37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_zagato_zele_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ilyen elektromos kis minyonautója is volt az olaszoknak a 70-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46855cfd-a729-4c07-8ebd-8820c0c95e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180904_On_az_uszast_vagy_a_vizen_jarast_valasztana_hogy_atkelhessen_ezen_a_zebran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46855cfd-a729-4c07-8ebd-8820c0c95e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a32126e-544c-47fa-848c-20fc0a5e7106","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_On_az_uszast_vagy_a_vizen_jarast_valasztana_hogy_atkelhessen_ezen_a_zebran","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:57","title":"Ön az úszást vagy a vízen járást választaná, hogy átkelhessen ezen a zebrán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c35cc3-ad54-470b-ba6d-e563b7556784","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök eddig egy iraki és egy szír állampolgárt gyanúsítottak, most egy harmadik, szintén iraki származású férfi is a képbe került.","shortLead":"A rendőrök eddig egy iraki és egy szír állampolgárt gyanúsítottak, most egy harmadik, szintén iraki származású férfi is...","id":"20180904_Ujabb_gyanusitottat_keresnek_a_chemnitzi_tunteteseket_kivalto_keseles_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c35cc3-ad54-470b-ba6d-e563b7556784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b376b507-795c-40a9-85b7-18f351b5465c","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Ujabb_gyanusitottat_keresnek_a_chemnitzi_tunteteseket_kivalto_keseles_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:14","title":"Újabb gyanúsítottat keresnek a chemnitzi tüntetéseket kiváltó késelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]