Az idei meglepetés, hogy ezúttal nem külföldi borvidék a díszvendég, hanem a Balaton. A fókuszban a balatoni borászok s boraik, a térség gasztronómiája, kultúrája. A Balaton MOST program felvállaltan a négyévszakos Balatonra hívja fel a figyelmet, a borok, az ízek, az élmények nem függenek attól, hogy a naptárban lapozunk. A fesztivált hagyományosan felvezető Boregyetem kurzusai is a balatoni régió jellegzetes fajtáival, boraival, szakmai szervezeteivel ismertetik meg az érdeklődőket. A kiállítóstandokon pedig 20 balatoni borásznál szerezhetnek empirikus tapasztalatokat a borkedvelők.

A fesztivál közönsége természetesen most is válogathat az elmúlt évek legsikeresebb programjaiból: ezúttal sem maradhat el a Pár Borpár játékos kóstoló, a VinAgora Taste of Hungary Magyarország legszebb boraival, a Buttler’s Borkvíz Bár, az Érmes Borok Háza, a jótékonysági borárverés, a szüreti felvonulás. Újdonság a Vinometer online borkóstoló alkalmazás bemutatkozása és az Autistic Art Alapítvány megjelenése, játékos aktivitása. Nem is szólva a széles körű gasztronómiai kínálatról, amelyben jól megfér egymás mellett a hagyományos fesztiválkonyha, a modern street food és a gourmet éttermi vonulat. Mint ahogy a fesztivál kulturális "étlapja" is igen gazdag: világzene, jazz, népzene emblematikus előadókkal a nagyszínpadon és a kis pódiumokon.

Egész évre szóló élmények, (bor)muníció szeptember 6-9. között.