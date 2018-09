Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","shortLead":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","id":"20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd61862-b2fc-4923-97b6-c9f11c175d75","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:31","title":"Kiürítették a Bécsi úti Tesco áruházat, gáz árasztotta el az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","shortLead":"A dán cég 2030-ig ígéri az átállást.","id":"20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08c2fec9-0833-4e00-82c6-456ffaa7217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e7f0bf-5f3d-4ed4-89d0-f05b497072d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_Muanyagmentes_lehet_a_lego","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:24","title":"Műanyagmentes lehet a legó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette fel az új készüléket, ami ígéretük szerint egyszerre profi fotós és videós eszköz is.","shortLead":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette...","id":"20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eec118-5f40-43ca-b8b9-e9404d390ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:43","title":"Itt a Canon új tükör nélküli csúcskamerája, az EOS R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A látogatók a tőzsdével, a monetáris politikával és a bankolással barátkozhatnak majd a jegybank nemrég megszerzett épületében.","shortLead":"A látogatók a tőzsdével, a monetáris politikával és a bankolással barátkozhatnak majd a jegybank nemrég megszerzett...","id":"20180905_Elmenykozpont_lesz_a_Postapalotabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84a546-d55e-460b-95c5-ebeb85bd65ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180905_Elmenykozpont_lesz_a_Postapalotabol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:07","title":"Élményközpont lesz a Postapalotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd04b28-7e38-43ba-9443-ba87a85fa213","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Vízilabda Szövetség következő elnöke Vári Attila lehet.","shortLead":"A Magyar Vízilabda Szövetség következő elnöke Vári Attila lehet.","id":"20180905_hivatalosan_is_lemondott_kemeny_denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efd04b28-7e38-43ba-9443-ba87a85fa213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be4424-6429-4ab4-84a3-b26d9b90ef2b","keywords":null,"link":"/sport/20180905_hivatalosan_is_lemondott_kemeny_denes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:01","title":"Hivatalosan is lemondott Kemény Dénes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","shortLead":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","id":"20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf80a3b5-35c0-410c-93f2-5fcef9d9615a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:53","title":"Ijesztően intelligens bankvírus támadja a brazil vállalatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","shortLead":"Itt egy újabb videó a miniszterelnök kirgizisztáni látogatásáról.","id":"20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5b5e8-eacf-483f-a89b-01dac4217646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771f175c-ad00-489f-85ac-825e02a2f197","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Orban_Fejlodni_akarunk_de_kozben_meg_akarjuk_orizni_szuverenitasunkat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:34","title":"Orbán: Fejlődni akarunk, de közben meg akarjuk őrizni szuverenitásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7a4be3-9c9e-4a9a-a68d-e9b351998045","c_author":"","category":"itthon","description":"Tóth György augusztus 28-a óta nem tudni, hol van.","shortLead":"Tóth György augusztus 28-a óta nem tudni, hol van.","id":"20180906_Eltunt_egy_pesterzsebeti_ferfi_segitsen_megtalalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7a4be3-9c9e-4a9a-a68d-e9b351998045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3ea5f1-ed75-41dc-8807-1a7436cec0de","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Eltunt_egy_pesterzsebeti_ferfi_segitsen_megtalalni","timestamp":"2018. szeptember. 06. 05:19","title":"Eltűnt egy pesterzsébeti férfi, segítsen megtalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]