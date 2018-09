Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8da44fd-3c70-4abb-9e02-5fdbeb3368ec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pusztaszabolcsi vasútvonalról van szó, melynek felújítását szerdán kezdték meg, de úgy látszik, pár órával később már sikerült is átvágni egy kábelt, 40-60 percet késnek a vonatok.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vasútvonalról van szó, melynek felújítását szerdán kezdték meg, de úgy látszik, pár órával később már...","id":"20180905_Alig_kezdtek_el_a_felujitast_mar_el_is_vagtak_egy_vasuti_kabelt_kesnek_a_vonatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8da44fd-3c70-4abb-9e02-5fdbeb3368ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be46280e-7db1-4828-90e2-5f8219957d44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Alig_kezdtek_el_a_felujitast_mar_el_is_vagtak_egy_vasuti_kabelt_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:53","title":"Alig kezdték el a felújítást, már el is vágtak egy vasúti kábelt, késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős béremelést ígért kedd reggel az intézmény sürgősségi centrumában dolgozóknak a Honvédkórház vezetése. 