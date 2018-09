Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A floridai rendőrök egy nyitott whiskys üveget találtak a férfi mellett az autóban, de amikor megkérdezték, hol ivott, egészen arcpirító választ adott.","shortLead":"A floridai rendőrök egy nyitott whiskys üveget találtak a férfi mellett az autóban, de amikor megkérdezték, hol ivott...","id":"20180905_ittas_vezetes_florida_sofor_magyarazkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b4d9e4-7ed8-4c12-9b89-01a8f337569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d32947-288a-4c1b-8769-4c3355355457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_ittas_vezetes_florida_sofor_magyarazkodas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:31","title":"Ittas vezetésen kapták a férfit, pofátlan magyarázattal állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","shortLead":"A különleges táska anyaga a komolyabb gépkarabélyok, az AK–47-es és az M–16-os fegyverek lövedékeinek is ellenáll.","id":"20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38de2317-5180-4662-8643-5dfbfe3c732b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c271fdd1-89f6-4f4d-90b1-d56bf5a59390","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Golyoallo_iskolataskakat_kezdtek_arulni_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:47","title":"Golyóálló iskolatáskákat kezdtek árulni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak a felhasznált tartalmak után.","shortLead":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak...","id":"20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e9d637-c6f7-470c-8036-23612bd9509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:30","title":"Kiakadt több európai hírügynökség azon, hogy a Facebook és a Google ingyen használja fel anyagaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d6d5fd-b174-4846-bb6f-0e65626747d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar szemmel kirívóan magas, Dubajban viszont csak szerény megélhetést tesz lehetővé a Pécsett és Budapesten is toborzást hirdető Emirates légitársaság által felajánlott fizetés. Erre a hvg.hu egyik olvasója hívta fel figyelmünket.","shortLead":"Magyar szemmel kirívóan magas, Dubajban viszont csak szerény megélhetést tesz lehetővé a Pécsett és Budapesten is...","id":"20180904_Mennyit_er_Dubajban_a_legiutaskiseroknek_kinalt_700_ezer_forintos_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d6d5fd-b174-4846-bb6f-0e65626747d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6209b8-fff0-4004-be25-539b6ff9e848","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Mennyit_er_Dubajban_a_legiutaskiseroknek_kinalt_700_ezer_forintos_fizetes","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:32","title":"Álom és valóság: Mennyit ér Dubajban a légiutas-kísérőknek kínált 700 ezer forintos fizetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","shortLead":"Megint záporok, zivatarok jöhetnek.","id":"20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59bfd22-734c-4b5c-9d68-2998ee45b73a","keywords":null,"link":"/idojaras/20180905_A_napsutest_ma_hiaba_varja_visszavonhatatlanul_megerkezett_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:10","title":"A napsütést ma hiába várja, visszavonhatatlanul megérkezett az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő tárgyalás zajlott a Szegedi Vadasparkban a helyi Fideszhez köthető vállalkozók által uniós pénzből felépített virtuális játszótér ügyében. A vád szerint az elnyert pénz töredékét költötték el valójában a vádlottak, ráadásul, még pénzt is mostak.","shortLead":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő...","id":"20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1880c59-cfd9-4636-9b28-c4014df59be7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:45","title":"Szegedi Vadasparki játszótér ügy: Eltűnő tintával írt vallomás is felbukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796f2da-493f-42cd-be34-203149e48643","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"7 év alatt fizette volna vissza tartozását a csődeljárás alá került Ikarus Egyedi buszgyár, az MKB Bank azonban nem ment bele az alkuba. Az Ikarus Egyedi most azzal fenyeget, lehet hogy nem fizetik ki a beszállítókat.","shortLead":"7 év alatt fizette volna vissza tartozását a csődeljárás alá került Ikarus Egyedi buszgyár, az MKB Bank azonban nem...","id":"20180904_Nem_tetszett_az_az_Ikarus_Egyedi_ajanlata_Meszaros_Lorincek_bankjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7796f2da-493f-42cd-be34-203149e48643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77f008e-b5d4-436e-9de8-319dcd128634","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nem_tetszett_az_az_Ikarus_Egyedi_ajanlata_Meszaros_Lorincek_bankjanak","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:24","title":"Nem tetszett az Ikarus Egyedi ajánlata Mészáros Lőrincék bankjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"De szerintük nem valószínű, hogy ez megtörténik.","shortLead":"De szerintük nem valószínű, hogy ez megtörténik.","id":"20180904_Brexit_NagyBritannia_felkeszul_a_megallapodas_nelkuli_kivalasra_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec9c8fe-3c61-4c8f-8555-2e0a8d7dd2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9cbc018-6e9f-424e-afe4-0cf632e171b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Brexit_NagyBritannia_felkeszul_a_megallapodas_nelkuli_kivalasra_is","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:17","title":"Brexit: Nagy-Britannia felkészül a megállapodás nélküli kiválásra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]