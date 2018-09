Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97786480-f086-4e61-a02f-4f8c776deffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csépe Valéria szerint az új alaptanterv teljesen más, mint a korábbi volt, de a nemzeti értékek megmaradtak.","shortLead":"Csépe Valéria szerint az új alaptanterv teljesen más, mint a korábbi volt, de a nemzeti értékek megmaradtak.","id":"20180907_Ismeretcentrikus_tanitas_elmenypedagogia__ilyen_lett_az_uj_NAT_a_tervezetet_kidolgozo_csapat_vezetoje_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97786480-f086-4e61-a02f-4f8c776deffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b864f2-aa49-4d1d-8177-80822551c0da","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Ismeretcentrikus_tanitas_elmenypedagogia__ilyen_lett_az_uj_NAT_a_tervezetet_kidolgozo_csapat_vezetoje_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:05","title":"Ismeretcentrikus tanítás, élménypedagógia – ilyen lett az új NAT a tervezetet kidolgozó csapat vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, miért fajultak el így a dolgok.","shortLead":"Azt nem tudni, miért fajultak el így a dolgok.","id":"20180905_Kutyakkal_es_vascsovel_kergette_el_alberlojet_egy_vasadi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cda4a1-09d2-4d42-846b-b4abc3a6b9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kutyakkal_es_vascsovel_kergette_el_alberlojet_egy_vasadi_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:11","title":"Kutyákkal és vascsővel kergette el albérlőjét egy vasadi férfi, de előtte jól fejbe vágta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette fel az új készüléket, ami ígéretük szerint egyszerre profi fotós és videós eszköz is.","shortLead":"A Nikon után a Canon is lerántotta a leplet az új, tükör nélküli fényképezőgépéről. A cég egészen az alapoktól építette...","id":"20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d14b02-0381-4135-bc77-f2050a68dbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eec118-5f40-43ca-b8b9-e9404d390ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_canon_eos_r_tukor_nelkuli_fenykepezogep_milc","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:43","title":"Itt a Canon új tükör nélküli csúcskamerája, az EOS R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén ősztől indul a kurzus.","shortLead":"Idén ősztől indul a kurzus.","id":"20180905_A_Corvinuson_azt_tanitjak_hogyan_lehet_megelni_az_online_jatekokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b788961-693d-40fc-9b9a-e987dd637722","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_Corvinuson_azt_tanitjak_hogyan_lehet_megelni_az_online_jatekokbol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 14:39","title":"A Corvinuson azt tanítják, hogyan lehet megélni az online játékokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","shortLead":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","id":"20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998606aa-c506-4534-8bc2-cbc3e3c0357e","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:21","title":"Tűz volt a győri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","shortLead":"A szervezet ellen az után indult vizsgálat, hogy a flamand közszolgálati televízió bemutatta a rasszista szervezetet. ","id":"20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca7423-987b-4c9b-8848-9dbb8fc6e1d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eljaras_indult_Orban_ifju_migransgyulolo_belga_baratai_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:44","title":"Eljárás indult Orbán ifjú migránsgyűlölő belga barátai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás szerint az amerikai felhasználók 26 százaléka letörölte az appot a telefonjáról, mert elegük lett belőle. ","shortLead":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás...","id":"20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddedca6-0c79-445e-8f70-66d87b5a0cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:33","title":"4-ből 1 amerikainak nagyon elege lett a Facebookból, törölték telefonjukról az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","shortLead":"Korábban a hazai és nemzetközi bíróságokon elmeszelték a törvény módosítását, de a kormány nem adja fel.","id":"20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f198af19-fa63-48da-9584-11fc33f86fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d27d6fe-c9de-45ee-af63-a7832184af52","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Ujra_nekiesik_a_kormany_az_egyhazugyi_torvenynek","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:12","title":"Újra nekiesik a kormány az egyházügyi törvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]