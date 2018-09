Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward megpróbált interjút készíteni a könyvéhez az amerikai elnökkel, ez lett belőle.","shortLead":"Bob Woodward megpróbált interjút készíteni a könyvéhez az amerikai elnökkel, ez lett belőle.","id":"20180906_Trump_az_ember_akivel_meg_a_leghiresebb_ujsagiro_sem_ert_szot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aaa860-58a4-4f26-b441-424ebd20be3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Trump_az_ember_akivel_meg_a_leghiresebb_ujsagiro_sem_ert_szot","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:32","title":"Trump: az ember, akivel még a leghíresebb újságíró sem ért szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A British Airways online foglalásokhoz használt honlapján és okostelefonos alkalmazásán keresztül mintegy 380 ezer bankkártya adatait lopták el – közölte a brit légitársaság.","shortLead":"A British Airways online foglalásokhoz használt honlapján és okostelefonos alkalmazásán keresztül mintegy 380 ezer...","id":"20180906_380_ezer_British_Airwayugyfel_bankkartya_adatait_loptak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51e58f8-3321-4a3d-a890-a8543cc1c561","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_380_ezer_British_Airwayugyfel_bankkartya_adatait_loptak_el","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:41","title":"Ellopták 380 ezer British Airways-ügyfél bankkártyaadatait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1769cc13-52dd-46fa-90fe-25b5df04f9fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka most debütált divatterepjárója akár 140-nel is képes robogni tisztán elektromosan, és elődjénél jelentősen nagyobb e-hatótávval büszkélkedhet.","shortLead":"A bajor márka most debütált divatterepjárója akár 140-nel is képes robogni tisztán elektromosan, és elődjénél...","id":"20180907_ujabb_zold_rendszamos_rombolo_itt_a_plugin_hibrid_bmw_x5_45e_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1769cc13-52dd-46fa-90fe-25b5df04f9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4811a41d-c444-47cc-aec2-fc589c6e0371","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_ujabb_zold_rendszamos_rombolo_itt_a_plugin_hibrid_bmw_x5_45e_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:21","title":"Újabb zöld rendszámos romboló: itt a hibrid BMW X5 45e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután indult Diplomamentő program 2. jelentkezői: a kilencvenezer érintettből alig több mint ezerháromszázan fértek-férhettek be a nagy hírveréssel beharangozott nyelvtanfolyamokra. Négy éve hárommilliárdot, most 400 milliót szánt a PM a projektre, pedig \"igény, az lenne rá\". ","shortLead":"Az államilag támogatott mosó- vagy hűtőgépcsere-akciók szomorú tapasztalatával lehettek gazdagabbak a hétfőn délután...","id":"20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db470951-37da-4f4a-935d-6c6af30af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444215d7-7e87-42fd-9e36-f0caecc0b3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Az_erintettek_masfel_szazalekanak_adott_lehetoseget_a_PM_diplomamentesre","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:33","title":"Sokan felsültek, csak az érintettek másfél százaléka pályázhatott a diplomamentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent földre. Ehhez pedig egy világklasszis helyen építettek egy olasz ízlést célzó, de mégiscsak nagyon amerikai üzletet, melyet nemes egyszerűséggel a világ legszebb Starbucksának titulálnak. \r

","shortLead":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent...","id":"20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0925f95e-d0c6-4cae-ba1b-8ae78cbf0f7d","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:54","title":"\"Ez egy színház, és a baristák a színészek\" – elképesztő helyen nyílt meg a világ legszebb Starbucksa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után, az index olvasója szerint valaki felmászott a hídra és a Dunába ugrott.","shortLead":"A hídon tartózkodó munkatársunk szerint a tűzoltók, a mentők, és a rendőrök is a helyszínen voltak este 10 után...","id":"20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1c7cde8-0b04-47b8-80f0-e4e156878eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e53b7a-cffd-4962-80f2-eadcdb688a30","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_eltunt_egy_ember_lezartak_a_lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:36","title":"Nagy volt a káosz a Lánchídon éjjel, valaki a Dunába ugorhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","shortLead":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","id":"20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478434e-a120-4d46-8bf8-24db5ff16269","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:47","title":"Döntött a bíróság Rékasi Károly balesetének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak, fizethetnek.","shortLead":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak...","id":"20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76be913-dde4-4754-8091-ea7006adfc1e","keywords":null,"link":"/elet/20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:27","title":"Nagy bírságot kaphat, aki az utcán eszik Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]