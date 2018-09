Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"478fb28e-1047-485c-b6c0-0f17692bcecb","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Zsinórban nyeri az állami milliárdokat Bárány László családi cége, a kisvárdai Master Good Kft. Legutóbb 3,4 milliárd forintot kaptak. A nagyvállalkozó szerint nincs ebben semmi különös, bárki pályázhat. Az más kérdés, hogy ha egyetlen jobboldali politikussal sincs jóban, és a focit sem szereti, nyerhet-e. ","shortLead":"Zsinórban nyeri az állami milliárdokat Bárány László családi cége, a kisvárdai Master Good Kft. Legutóbb 3,4 milliárd...","id":"20180906_Kicsit_rank_sutott_a_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=478fb28e-1047-485c-b6c0-0f17692bcecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc595647-9384-4337-8c9f-49b6a99c8f6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Kicsit_rank_sutott_a_nap","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:05","title":"Csányi Sándor egy kedves konkurens a robotvágóhidat építő kisvárdai cégvezérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","shortLead":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","id":"20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf629-bb86-4eb6-b032-d45336ddbc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Baktériummal szennyezett fagylaltot és szalmonellás húst is talált a Nébih a nyári razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","shortLead":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","id":"20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd61862-b2fc-4923-97b6-c9f11c175d75","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:31","title":"Kiürítették a Bécsi úti Tesco áruházat, gáz árasztotta el az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e2fba-3765-46e1-ba48-4486851b8081","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Johnny Bobbit története több mint 14 ezer embert indított arra, hogy pénzt adományozzanak neki. Bobbit most perli azt a párt, akik a GoFundme kampányban segítettek neki.","shortLead":"Johnny Bobbit története több mint 14 ezer embert indított arra, hogy pénzt adományozzanak neki. Bobbit most perli azt...","id":"20180906_Tobb_mint_100_milliot_nyulhattak_le_a_hajlektalan_ferfitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3e2fba-3765-46e1-ba48-4486851b8081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd8638-803d-4463-b5ff-fd5ff4cf4751","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Tobb_mint_100_milliot_nyulhattak_le_a_hajlektalan_ferfitol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:51","title":"Több mint 100 millió forintot nyúlhattak le a hajléktalan férfitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff456c9-1120-4a9c-aa92-32d06bb7d128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszélgetést szervez a Humanity House, amelyen a téma Magyarország és a bevándorlásellenesség, Kocsis András nagykövet szerint azonban a szervezők hiába elkötelezettek a véleményszabadság mellett, az esemény deklaráltan Magyarország rossz színben feltüntetéséről fog szólni, és úgysem vesznek figyelembe ellenvéleményeket.","shortLead":"Beszélgetést szervez a Humanity House, amelyen a téma Magyarország és a bevándorlásellenesség, Kocsis András nagykövet...","id":"20180905_Csak_egy_ujabb_esemeny_ahol_rossz_szinben_tuntetik_fel_hazankat__kiborult_a_holland_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff456c9-1120-4a9c-aa92-32d06bb7d128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a78833b-85de-49eb-a36d-4e35e40c0053","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Csak_egy_ujabb_esemeny_ahol_rossz_szinben_tuntetik_fel_hazankat__kiborult_a_holland_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:49","title":"Csak egy újabb alkalom, hogy befeketítsék hazánkat – kiborult a hágai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjúban.","shortLead":"Erről a Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára beszélt a Reuters hírügynökségnek adott, szerdán...","id":"20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63965d65-3f09-47bc-b13e-fdbdb1b44337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806aed4d-6283-4d4b-9db9-899b3166d347","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_fidesz_elkotelezett_tag_europai_neppart_takacs_szabolcs","timestamp":"2018. szeptember. 05. 20:22","title":"\"A Fidesz elkötelezett tagja az Európai Néppártnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","shortLead":"Az érintett épületrészt csak a látogatóknak és a járóképes betegeknek kell elhagyniuk.","id":"20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998606aa-c506-4534-8bc2-cbc3e3c0357e","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_tuz_volt_a_gyori_korhazban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:21","title":"Tűz volt a győri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","shortLead":"Az olasz Autostrade vállalat vezetői is köztük vannak. ","id":"20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf57322-7e11-477d-9540-d6c2e2b5a0c6","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Husz_ember_ellen_nyomoznak_a_genovai_hidomlas_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 16:38","title":"Húsz ember ellen nyomoznak a genovai hídomlás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]