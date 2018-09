Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","shortLead":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","id":"20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1426536a-1e7b-47e0-892c-29ec9cdf4901","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:20","title":"Villámgyorsan letartóztatták a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler. A baleset miatt teljes az útlezárás. ","shortLead":"Személyi sérülés is történt délután négy óra után az M1-es autópályán, ahol felborult egy autószállító tréler...","id":"20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f621bc28-718b-4b4d-b947-51f70f774ba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Felborult_egy_autoszallito_treler_az_M1esen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:41","title":"Felborult egy autószállító tréler az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05826a-54f4-4ff4-aaec-0665939ac5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási szerencséjük volt: a sínek között lapultak meg, amíg a szerelvény elhúzott a fejük felett. ","shortLead":"Óriási szerencséjük volt: a sínek között lapultak meg, amíg a szerelvény elhúzott a fejük felett. ","id":"20180908_Egy_csalad_esett_a_londoni_metro_ala_mindannyian_sertetlenul_megusztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc05826a-54f4-4ff4-aaec-0665939ac5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8450a2-10e9-45bb-a25a-6e519fd35735","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Egy_csalad_esett_a_londoni_metro_ala_mindannyian_sertetlenul_megusztak","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:03","title":"Egy család esett a londoni metró alá, mindannyian sértetlenül megúszták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tamperében kezdte meg szereplését a magyar labdarúgó-válogatott az új sorozatban, a Nemzetek Ligájában. A debütáló Marco Rossi szövetségi kapitánnyal a csapat idei első győzelmére hajtott a finnek ellen. Nem jött össze. ","shortLead":"Tamperében kezdte meg szereplését a magyar labdarúgó-válogatott az új sorozatban, a Nemzetek Ligájában. A debütáló...","id":"20180908_finnorszag_magyarorszag_nemzetek_ligaja_futballmeccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fee622-873b-4bf6-bad1-fac9d71c1a3b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_finnorszag_magyarorszag_nemzetek_ligaja_futballmeccs","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:00","title":"Újabb futballvereség: Rossival a kispadon 1-0 a finneknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","shortLead":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","id":"20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce3681-6285-48d8-a33b-4f223028c2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:12","title":"A Baross utcában terjeszkedik az EMIH egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb09b92-e1fd-4019-aaf4-7f5235b04c2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző duóként indult Papaver Cousins még tavasszal jelentette meg második nagylemezét. A Bad Writing dalait már Liverpoolban, Walesben és St. Gallenben is eljátszották, szeptember 14-én pedig az A38 Kiállítóterében tartják lemezbemutató koncertjüket, előtte azonban még egy klipet is forgattak, ami itt és most debütál.","shortLead":"Az énekes-dalszerző duóként indult Papaver Cousins még tavasszal jelentette meg második nagylemezét. A Bad Writing...","id":"20180907_Papaver_Cousins_klip_video_The_Clouds_Are_Moving_Fast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb09b92-e1fd-4019-aaf4-7f5235b04c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2b8c45-7aa1-4a91-a0c6-d55dc8487d14","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Papaver_Cousins_klip_video_The_Clouds_Are_Moving_Fast","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:30","title":"\"Olyan elképesztő nagy baj nem történhet velünk\" – itt a Papaver Cousins új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36ae229-c056-415a-a651-9e6d527047ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészre fia talált rá édesapja VII. kerületi otthonában. ","shortLead":"A színészre fia talált rá édesapja VII. kerületi otthonában. ","id":"20180907_Gyogyszermergezes_okozhatta_a_Familia_Kft_szereplojenek_halalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a36ae229-c056-415a-a651-9e6d527047ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191b9bae-1590-41a9-9d43-6237615e3d86","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Gyogyszermergezes_okozhatta_a_Familia_Kft_szereplojenek_halalat","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:42","title":"Gyógyszermérgezés okozhatta a Família Kft. szereplőjének halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke korábban diktátornak nevezte Orbán Viktort.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke korábban diktátornak nevezte Orbán Viktort.","id":"20180907_Mar_Juncker_is_szabadulna_a_Fidesztol_az_Europai_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8bbc20-e449-43b1-9dd9-2df0cb00abeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Mar_Juncker_is_szabadulna_a_Fidesztol_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:43","title":"Már Juncker is szabadulna a Fidesztől az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]