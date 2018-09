Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1500-an csatlakoznak az ott lévő 33 ezerhez. ","shortLead":"1500-an csatlakoznak az ott lévő 33 ezerhez. ","id":"20180907_Tobb_amerikai_katonat_kuldenek_Nemetorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981c2b6-0953-400c-8f4d-7cbc1489d831","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Tobb_amerikai_katonat_kuldenek_Nemetorszagba","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:35","title":"Több amerikai katonát küldenek Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554adefa-cf70-4325-b49a-44e90e489ca4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a mostani helyzet rosszabb, mint amire a 2016-os elnökválasztás előtt számított. ","shortLead":"Szerinte a mostani helyzet rosszabb, mint amire a 2016-os elnökválasztás előtt számított. ","id":"20180907_Obama_Trump_veszelyt_jelent_Amerikara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554adefa-cf70-4325-b49a-44e90e489ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f7e489-249c-46ca-9c9e-34b70160db48","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Obama_Trump_veszelyt_jelent_Amerikara","timestamp":"2018. szeptember. 07. 22:00","title":"Obama: Trump veszélyt jelent Amerikára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","shortLead":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","id":"20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1426536a-1e7b-47e0-892c-29ec9cdf4901","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:20","title":"Villámgyorsan letartóztatták a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártok tagjai és a kormányközeli erős emberek szombaton tartják hagyományos, zárt körű találkozójukat Kötcsén. \r

","shortLead":"A kormánypártok tagjai és a kormányközeli erős emberek szombaton tartják hagyományos, zárt körű találkozójukat Kötcsén...","id":"20180908_befutott_kotcsere_orban_indulhat_a_piknik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20758c6-9a05-455f-8a34-e45f0db91176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdd67e6-7f27-40b9-bba5-cdd589fdc3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_befutott_kotcsere_orban_indulhat_a_piknik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:45","title":"Befutott Kötcsére Orbán, indulhat a piknik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1798fd-bf4f-4d59-a640-470ceb526655","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180908_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_10_Hartai_Petra_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1798fd-bf4f-4d59-a640-470ceb526655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c17e603-698f-47dd-ad8a-39595d980cc6","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_10_Hartai_Petra_interju","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:30","title":"Hartai Petra: Képes vagyok egy hétig csak lángost enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete, valamint közös kultúránk megvédése és gyarapítása jegyében teljen - írta Orbán Viktor a zsidó vezetőknek.","shortLead":"Azt kívánom, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a most beköszöntő újév is az összetartozás, egymás kölcsönös tisztelete...","id":"20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da99fe-ae7b-46ed-b8c7-701c51ac9578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230f768-9988-443b-b1aa-f13c629f0e12","keywords":null,"link":"/itthon/20180909_Megerkezett_Orban_udvozlete_a_zsido_ujev_alkalmabol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 09:03","title":"Megérkezett Orbán üdvözlete a zsidó újév alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b946e63-2e76-4e64-8787-574999b22def","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A padokat a momentumos Kovács Róbert hozta rendbe. Kőbányán szeptember végén időközi választást tartanak.","shortLead":"A padokat a momentumos Kovács Róbert hozta rendbe. Kőbányán szeptember végén időközi választást tartanak.","id":"20180907_Padokat_hozott_rendbe_az_ellenzeki_jelolt_az_onkormanyzat_masnap_szetverte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b946e63-2e76-4e64-8787-574999b22def&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5ef6db-43bf-43f3-962f-c8e8d4d6fa2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Padokat_hozott_rendbe_az_ellenzeki_jelolt_az_onkormanyzat_masnap_szetverte","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:30","title":"Padokat hozott rendbe az ellenzéki jelölt, az önkormányzat másnap szétverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f305a5-2a77-4311-956b-eac271f9da05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Autókarambolban életét vesztette szombat éjjel a szakadár grúziai tartomány, Abházia miniszterelnöke, Gennagyij Gagulija.\r

\r

","shortLead":"Autókarambolban életét vesztette szombat éjjel a szakadár grúziai tartomány, Abházia miniszterelnöke, Gennagyij...","id":"20180909_Autokarambolban_meghalt_a_szakadar_Abhazia_miniszterelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f305a5-2a77-4311-956b-eac271f9da05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35066141-7d27-419a-8d0f-36e022cb60cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Autokarambolban_meghalt_a_szakadar_Abhazia_miniszterelnoke","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:36","title":"Autókarambolban meghalt a szakadár Abházia miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]