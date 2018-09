Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Böjte Csaba az Ákostól kapott 50 milliós adományról, az abortusz szigorításának lehetőségéről és arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy nem érzi-e úgy, hogy a magyar kormánypárt kisajátította magának. Szemle.","shortLead":"Böjte Csaba az Ákostól kapott 50 milliós adományról, az abortusz szigorításának lehetőségéről és arról is beszélt...","id":"20180908_Bojte_Csaba_a_kormanyparti_politikarol_senki_szekeret_nem_akarom_tolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80d91f5-2ff1-4dd2-80d5-db2e3db9e8eb","keywords":null,"link":"/elet/20180908_Bojte_Csaba_a_kormanyparti_politikarol_senki_szekeret_nem_akarom_tolni","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:02","title":"Böjte Csaba a kormánypárti politikáról: \"senki szekerét nem akarom tolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9982d482-f3a5-4ad8-a3b2-8dfe706d273b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók legfontosabb egységének innovációján most nem lehet spórolni. ","shortLead":"Az elektromos autók legfontosabb egységének innovációján most nem lehet spórolni. ","id":"20180908_28_millio_dollart_kolt_akkumulatorok_fejlesztesere_a_General_Motors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9982d482-f3a5-4ad8-a3b2-8dfe706d273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a48efc6-caba-4be9-a21b-722d2fedd35d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_28_millio_dollart_kolt_akkumulatorok_fejlesztesere_a_General_Motors","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:37","title":"Adott egy 28 millió dolláros löketet a General Motors az akkumulátorainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026fc362-ef2b-4a81-99d8-5d93806c5057","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több egykori tanítványa is nemi erőszakkal, szexuális zaklatással vádolja az Agama jógaiskola thaiföldi központjának guruját, a román származású Swami Vivekandanda Saraswatit. A világszerte több stúdióval rendelkező Agamában a tantrikus jógával ismerkedhettek a külföldről érkező érdeklődők, sokan azt állítják, hogy manipulálták őket. ","shortLead":"Több egykori tanítványa is nemi erőszakkal, szexuális zaklatással vádolja az Agama jógaiskola thaiföldi központjának...","id":"20180907_Szexualis_eroszak_zaklatas_botrany_a_vilag_leghiresebb_tantrikus_jogakozpontjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=026fc362-ef2b-4a81-99d8-5d93806c5057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb996d90-1ad2-4125-8378-3eeecabd62d6","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Szexualis_eroszak_zaklatas_botrany_a_vilag_leghiresebb_tantrikus_jogakozpontjaban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 12:26","title":"Szexuális erőszak, zaklatás: botrány a világ leghíresebb tantrikus jógaközpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának riportere. Hamar gyanút fogott, de a lebuktatás reményében hónapokon át leplezte, hogy észrevette volna a csalást. A módszernek amellyel pénzt próbáltak a riporterből kicsikarni, neve is van: nigériai levelek. Nem ő az egyetlen áldozat.","shortLead":"Egy ingatlanhirdetés feladását követően futott bele egy nigériai csalóhálózat egyik tagjába az RTL Klub Fókusz Plusz...","id":"20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e63e69-3937-4572-bde8-0b263cee96c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224f325-4b7e-4e56-8294-694e7baa82c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180908_Nemzetkozi_csalobandaba_futott_bele_az_RTL_Klub_riportere","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:22","title":"Nemzetközi csalóbandába futott bele az RTL Klub riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A debreceni rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20180908_lopott_traktor_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0fc183-051e-4859-943b-18a4bd735986","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_lopott_traktor_debrecen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:21","title":"Elloptak egy komplett traktort Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nevezik őt a török Jared Kushnernek, de lehetne akár a török Tiborcz István is. Berat Albayrak kincstárügyi és pénzügyminiszter ugyanis a „damat”, azaz a vő, Tayyip Erdogan elnök idősebb lányának a férje. ","shortLead":"Nevezik őt a török Jared Kushnernek, de lehetne akár a török Tiborcz István is. Berat Albayrak kincstárügyi és...","id":"201836_berat_albayrak_torok_vo_espenzugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fd3a64-fd29-4224-a46c-ece4873a6f8f","keywords":null,"link":"/vilag/201836_berat_albayrak_torok_vo_espenzugyminiszter","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:00","title":"Erdogan veje még Tiborcznál is nagyobb hatalmasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f824de-59b5-48ca-8a3a-4bdeed1e0f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BM Személyre szabott Ügyintézési Felületén az erkölcsi bizonyítvány igénylésétől kezdve a külföldi letelepedés bejelentéséig egy sor dolgot elintézhet.","shortLead":"A BM Személyre szabott Ügyintézési Felületén az erkölcsi bizonyítvány igénylésétől kezdve a külföldi letelepedés...","id":"20180907_A_Belugyminiszteriumhoz_tartozo_ugyet_intezne_Az_interneten_keresztul_is_megteheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f824de-59b5-48ca-8a3a-4bdeed1e0f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0c4a10-d926-4f09-bab0-87ecfaa2e8da","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Belugyminiszteriumhoz_tartozo_ugyet_intezne_Az_interneten_keresztul_is_megteheti","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:40","title":"A Belügyminisztériumhoz tartozó ügyet intézne? Az interneten keresztül is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aff46c-fbe3-435f-8beb-6e01a161a2ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26 európai főváros földgáz és villamos energia végfelhasználói árait hasonlította össze a MEKH. Bár Budapesten a legolcsóbb a gáz, valamint az egyik legolcsóbb az áram, de vásárlóerő-paritáson számolva már nem ilyen fényes a helyzet.\r

","shortLead":"26 európai főváros földgáz és villamos energia végfelhasználói árait hasonlította össze a MEKH. Bár Budapesten...","id":"20180907_Energetikai_Hivatal_nem_a_rezsi_magas_a_fizetesunk_keves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20aff46c-fbe3-435f-8beb-6e01a161a2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683cdc14-0204-47d6-b2e0-a16d9e328932","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Energetikai_Hivatal_nem_a_rezsi_magas_a_fizetesunk_keves","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:08","title":"Energetikai Hivatal: Nem a rezsi magas, a fizetésünk kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]