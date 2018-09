A US Open vasárnapi férfi döntője ismert rajongókat is vonzott, a nézőtéren ott ült például Meryl Streep is, akit nem lehetett nem észrevenni. Így tettek a bemondók is, és egészen elragadó képsorok készültek a pillanatokról, amikor a színésznő rájött, hogy nemcsak a kamerák mutatják, hanem róla is beszélnek.

Hilarious moment as Meryl Streep realizes they’re taking about her on the air pic.twitter.com/5cqkTddvfn — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 2018. szeptember 9.

Ezek után már csak bónusz, hogy kiderült, Meryl Streep emojinak is lenyűgöző.

Meryl Streep is the ���� emoji at the US Open final. pic.twitter.com/70C8SMl8In — ESPN (@espn) 2018. szeptember 9.

