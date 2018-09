Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat továbbra is nyeretlen 2018-ban.","shortLead":"Vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott, a finnek 1-0-ra győztek Tamperében. A magyar csapat...","id":"20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d92b75-50a8-4369-b460-595d150f9778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9612f61-ddf9-477b-ba92-0c191909957b","keywords":null,"link":"/sport/20180908_Rosszul_indult_a_Rossi_korszak_megint_bukott_a_focivalogatott","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:20","title":"Rosszul indult a Rossi-korszak, megint bukott a fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói bevásárlóközpontban. Az eseményt a National Geographic Photo Ark természetfotó kiállítás alkalmából rendezték meg, és a veszélyeztetett fajok megvédésére kívánták felhívni vele a figyelmet. ","shortLead":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói...","id":"20180910_lego_jegesmedve_milano","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264324b6-7eca-4822-a6e3-3c0395d6ffa7","keywords":null,"link":"/elet/20180910_lego_jegesmedve_milano","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Ezen a videón 150 ezer Lego kockából raknak össze egy jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","shortLead":"Két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet is nyert ma. ","id":"20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859a5cbc-650f-4a45-acb0-d9b055d6f835","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Hosszu_Katinka_ma_is_nyert_ket_aranyat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 19:18","title":"Hosszú Katinka ma is nyert két aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon figyelnie kell, milyen dokumentumokat ad be.","shortLead":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon...","id":"20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778dd47c-51bc-4aad-8b3a-0b7243dfd74a","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:09","title":"A nyugdíj is veszélybe kerülhet, ha a volt munkahelyen elkeverték a papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45af8d6a-b476-4fc8-a9d4-9e986f4015bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletemberek, képviselők, a hírszerzés főnökének családja – több prominens orosz vehetett magyar papírokat a kötvényprogramban. ","shortLead":"Üzletemberek, képviselők, a hírszerzés főnökének családja – több prominens orosz vehetett magyar papírokat...","id":"20180910_Kremlkozeli_emberek_vehettek_magyar_letelepedesi_kotvenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45af8d6a-b476-4fc8-a9d4-9e986f4015bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfad394-f467-4d90-9341-bbb2834474b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Kremlkozeli_emberek_vehettek_magyar_letelepedesi_kotvenyeket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:17","title":"Kreml-közeli emberek vehettek magyar letelepedési kötvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34401f61-483e-4c8f-82f5-236e27600755","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak egy TV2-ős munkája biztos.","shortLead":"Egyelőre csak egy TV2-ős munkája biztos.","id":"20180910_Tatar_Csilla_otthagyta_a_koztevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34401f61-483e-4c8f-82f5-236e27600755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a026e30-40c7-47c4-b49a-8dadb0fdc27c","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Tatar_Csilla_otthagyta_a_koztevet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:03","title":"Tatár Csilla otthagyta a köztévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem működnek, de más adatok arra utalnak, hogy mégis csak zajlik üzletelés.\r

","shortLead":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem...","id":"20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82b274-1ef6-42d8-a0f6-c81c3ccffb38","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:46","title":"Csengőfrász: ennél az 500 cégnél fog kopogtatni a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49749ad-01e1-42f3-b23b-81a8d234100d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmi változásokon ment keresztül a Miss Amerika szépségverseny, miután a testszemlét is elérte a MeToo mozgalom. A frissen megválasztott szépségkirálynőnek például már nem kellett átesnie a bikinivillantós procedúrán. ","shortLead":"Történelmi változásokon ment keresztül a Miss Amerika szépségverseny, miután a testszemlét is elérte a MeToo mozgalom...","id":"20180910_Tul_van_Amerika_az_elso_bikinimentes_szepsegversenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49749ad-01e1-42f3-b23b-81a8d234100d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6cff26-5e4a-4a71-aecf-bf31de50efd5","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Tul_van_Amerika_az_elso_bikinimentes_szepsegversenyen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:27","title":"Túl van Amerika az első bikinimentes szépségversenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]