[{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"6:3, 7:6 (7-4), 6:3-ra verte Del Potrót. ","shortLead":"6:3, 7:6 (7-4), 6:3-ra verte Del Potrót. ","id":"20180910_Djokovic_nyerte_a_US_Opent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1802c22-9ac3-4076-add9-c8282ccfb809","keywords":null,"link":"/sport/20180910_Djokovic_nyerte_a_US_Opent","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:54","title":"Djokovic nyerte a US Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f11ffce-95d3-4da5-9115-2cc91ba0cc8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új iPhone-t ismerhetünk majd meg a héten, s bár most még (viszonylag) nagy a titoktartás Cupertinóban, azért csordogálnak a részletek. Legutóbb a telefonok elnevezéséről kaptunk híreket.","shortLead":"Három új iPhone-t ismerhetünk majd meg a héten, s bár most még (viszonylag) nagy a titoktartás Cupertinóban, azért...","id":"20180910_2018as_uj_iphone_neve_ara_olcso_iphone_xc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f11ffce-95d3-4da5-9115-2cc91ba0cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d99f0-8253-486a-a9f7-41f85266a96a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_2018as_uj_iphone_neve_ara_olcso_iphone_xc","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:03","title":"Ez lehet majd az olcsó iPhone neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában és az európai kontinens több nyugati államában is szaporodnak azok a hirdetések, amelyek szexért cserébe ajánlanak fiatal nőknek albérletet. Még úgy is terjed az új módi, hogy több országban, például Nagy-Britanniában hosszú börtönt is kaphatnak a természetbeni szolgáltatást kérő főbérlők. Az első ilyen hirdetések pár évvel ezelőtt jelentek meg, s Magyarországon is előfordul néhány ilyen ajánlat.","shortLead":"Nagy-Britanniában és az európai kontinens több nyugati államában is szaporodnak azok a hirdetések, amelyek szexért...","id":"20180911_Alberlet_szexert__a_terjedo_kenyszerdivat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a48d2-801a-49ea-920d-e2be810e4205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8776edec-eb5a-463d-bee4-4cb90d123bc1","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Alberlet_szexert__a_terjedo_kenyszerdivat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:02","title":"Albérlet szexért - a terjedő (kényszer)divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, hogy a férfi, akit a múlt héten gyanúsítottak meg a bűncselekménnyel, súlyos beteg.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, hogy a férfi, akit a múlt héten gyanúsítottak meg a bűncselekménnyel, súlyos beteg.","id":"20180911_korhazba_kerult_a_soroksari_futono_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32fd97-3b25-4d07-95f0-696ea8f78b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_korhazba_kerult_a_soroksari_futono_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2018. szeptember. 11. 08:41","title":"Kórházba került a soroksári futónő feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szaúd-Arábiában kétszer is meg kell gondolni, kivel ül egy asztalhoz az ember.","shortLead":"Szaúd-Arábiában kétszer is meg kell gondolni, kivel ül egy asztalhoz az ember.","id":"20180910_Letartoztattak_egy_egyiptomi_ferfit_mert_egyutt_reggelizett_egy_szaudi_novel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3637c6b9-e760-4642-8339-b4bc0ed39890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786a3ba2-e636-4f10-8791-023c6bd5cfb1","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Letartoztattak_egy_egyiptomi_ferfit_mert_egyutt_reggelizett_egy_szaudi_novel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Letartóztattak egy egyiptomi férfit, mert együtt reggelizett egy szaúdi nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. ","shortLead":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi...","id":"20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360e85a-66ba-459c-9463-4f8209f3c6c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:42","title":"Bayer Zsolt: Bereményi alkoholista vén f*sznak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán gyakorlatilag méltatta a vietnami kommunista berendezkedést is. ","shortLead":"Orbán gyakorlatilag méltatta a vietnami kommunista berendezkedést is. ","id":"20180910_Orban_a_vietnami_fotitkarral_A_ket_nep_legfontosabb_vezetoi_talalkoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63476b4-5b87-4820-a9f7-8f8777fcd09d","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Orban_a_vietnami_fotitkarral_A_ket_nep_legfontosabb_vezetoi_talalkoztak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:32","title":"Orbán a vietnami főtitkárral: A két nép \"legfontosabb vezetői\" találkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749de3-df50-4c46-ac3f-7522dae3a22f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opelnél „úgy döntöttek”, nem vesznek részt az egy hónap múlva esedékes Párizsi Autószalonon.","shortLead":"Az Opelnél „úgy döntöttek”, nem vesznek részt az egy hónap múlva esedékes Párizsi Autószalonon.","id":"20180910_Az_Opel_sem_megy_Parizsba_csak_az_anyaceg_PeugeotCitroen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25749de3-df50-4c46-ac3f-7522dae3a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04d94be-2bbc-4663-be30-1f79a3ba959f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Az_Opel_sem_megy_Parizsba_csak_az_anyaceg_PeugeotCitroen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:22","title":"Az Opel nem megy Párizsba csak az anyacég Peugeot-Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]