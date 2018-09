Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Szerdától 4 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6c0163-4feb-4df3-b636-e82c86c78adc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Olcsobb_lesz_a_benzin","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:31","title":"Olcsóbb lesz a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","shortLead":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","id":"20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d867f7a-945f-43c2-be29-a11fb689f5e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:08","title":"Nagyot drágult a benzin és a dohány, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Counter-Strike című népszerű játéksorozat Global Offensive Free Edition nevű kiadása ugyan korlátozott élményt kínál, és azt is csak offline, kedvcsinálónak így is tökéletes.","shortLead":"A Counter-Strike című népszerű játéksorozat Global Offensive Free Edition nevű kiadása ugyan korlátozott élményt kínál...","id":"20180910_counter_strike_global_offensive_free_edition_ingyenes_valtozat_csgo_ingyenes_valve_videojatek_fps","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bd0323-0e99-49cb-a614-1ce63f9a4532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_counter_strike_global_offensive_free_edition_ingyenes_valtozat_csgo_ingyenes_valve_videojatek_fps","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:03","title":"Töltse le, egy forintjába sem kerül: itt az új Counter-Strike ingyenes változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","shortLead":"Zúgott Makón a Mamma Maria, óriási volt a buli.","id":"20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d07376df-baf7-4da5-9bcc-0e311d70c36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ed0c46-fdd1-43d0-bc8f-eda234de1491","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Lazar_Janos_Korda_Gyorggyel_es_Balazs_Klarival_bulizott__video","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:44","title":"Lázár János Korda Györggyel és Balázs Klárival bulizott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9dace6-7660-4865-9a54-a5af23351c88","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Körülbelül így foglalható össze az új Predator-film. Shane Black, többek között a Halálos fegyver és Az utolsó cserkész írója, a Rendes fickók író-rendezője úgy megtekerte a Ragadozó-franchise-t, hogy szinte kitörte vele a film nyakát. Rengeteg üres karakter, feleslegesen megbonyolított cselekmény, nagy százalékban üresen pukkanó poénpetárdák. De legalább brutális és látványos. Kritika. ","shortLead":"Körülbelül így foglalható össze az új Predator-film. Shane Black, többek között a Halálos fegyver és Az utolsó cserkész...","id":"20180910_Predator_kritika_Mint_amikor_valaki_tulgondolja_a_szombat_estet_pedig_csak_be_kellene_rugni_de_nagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9dace6-7660-4865-9a54-a5af23351c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ef6f05-dc4f-46e8-965a-a53ce88116d6","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Predator_kritika_Mint_amikor_valaki_tulgondolja_a_szombat_estet_pedig_csak_be_kellene_rugni_de_nagyon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:30","title":"Mint amikor valaki túlgondolja a szombat estét, pedig csak be kellene rúgni, de nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt az előrejelzettnél jóval kevésbé tört előre a vasárnapi parlamenti választáson. Az első helyen a szociáldemokraták végeztek, akár maradhat is a jelenleg is kormányon lévő baloldali koalíció.","shortLead":"Bár a hagyományos svéd nagy pártok vesztettek támogatottságukból, a szélsőjobboldali Svéd Demokraták nevű párt...","id":"20180909_Svedorszag_valasztott_nem_tortent_foldcsuszamlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895bc3fc-a267-439b-8e0e-8be7a10e74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94afd8e2-9ec1-49de-910d-4c27b2ef2f6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180909_Svedorszag_valasztott_nem_tortent_foldcsuszamlas","timestamp":"2018. szeptember. 09. 23:29","title":"Svédország választott, nem történt földcsuszamlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","shortLead":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","id":"20180910_nurburgring_palyanap_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d68efd-50e1-4b4e-a95a-a6e160624d6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_nurburgring_palyanap_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:26","title":"Videó: újabb hétvégi versenyző robbant bele a Nürburgringen a szalagkorlátba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Döntöttek az Európai Parlament jogászai.","shortLead":"Döntöttek az Európai Parlament jogászai.","id":"20180910_Sargentinijelentes_nem_jott_be_a_Fidesz_vezercsele_a_szavazasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ef1ae6-1359-40b6-8c88-74442a1b7eaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Sargentinijelentes_nem_jott_be_a_Fidesz_vezercsele_a_szavazasnal","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:43","title":"Sargentini-jelentés: nem jött be a Fidesz vezércsele a szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]