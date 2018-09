Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami iskolákból.","shortLead":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami...","id":"20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7fc8-37e1-420e-a484-61f3d12f2f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:41","title":"A szülők segítségével mérik fel a tanárhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni. Mutatjuk a hét híreit.","shortLead":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni...","id":"20180909_top_autos_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25f6f7-ccbf-4cd1-9a77-c6ee2b1bec8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:31","title":"Tolatóradar: Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f11ffce-95d3-4da5-9115-2cc91ba0cc8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új iPhone-t ismerhetünk majd meg a héten, s bár most még (viszonylag) nagy a titoktartás Cupertinóban, azért csordogálnak a részletek. Legutóbb a telefonok elnevezéséről kaptunk híreket.","shortLead":"Három új iPhone-t ismerhetünk majd meg a héten, s bár most még (viszonylag) nagy a titoktartás Cupertinóban, azért...","id":"20180910_2018as_uj_iphone_neve_ara_olcso_iphone_xc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f11ffce-95d3-4da5-9115-2cc91ba0cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d99f0-8253-486a-a9f7-41f85266a96a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_2018as_uj_iphone_neve_ara_olcso_iphone_xc","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:03","title":"Ez lehet majd az olcsó iPhone neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre úgy tűnik, nem terrorista akcióról van szó. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, nem terrorista akcióról van szó. ","id":"20180910_Het_embert_tamadott_meg_egy_keses_ferfi_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a7cc51-bcf3-44fb-b969-de63a4cb5b2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Het_embert_tamadott_meg_egy_keses_ferfi_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:32","title":"Hét embert támadott meg egy késes férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644f0b8a-5307-4fd4-849a-47f3bc8f1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kimi Räikkönen távozik a Ferraritól, azt még nem jelentették be, hogy ki lesz az utóda.","shortLead":"Kimi Räikkönen távozik a Ferraritól, azt még nem jelentették be, hogy ki lesz az utóda.","id":"20180911_Hivatalos_Raikkonen_elhagyja_a_Ferrarit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644f0b8a-5307-4fd4-849a-47f3bc8f1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e60d28-8385-4155-99ff-bba6f429cd05","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Hivatalos_Raikkonen_elhagyja_a_Ferrarit","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:27","title":"Hivatalos: Räikkönen elhagyja a Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe","c_author":"Horn Andrea","category":"kkv","description":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi kampánya egyik arcának: néhány nappal azután, hogy a hír megjelent, szárnyalni kezdtek az eladások. A sportszeróriás üzenete kétségkívül nemes, sokan azonban azzal vádolják, hogy marketingcélokra használ fel egy súlyos társadalmi problémát.","shortLead":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi...","id":"20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e46dc-b937-40a3-aba3-0d15d8f99bef","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:00","title":"A Nike ügyesen ismerte fel, hogy a vásárlói nem olyanok, mint Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, a férfi ugyanúgy viselkedik, mint mielőtt kiderült, hogy őt gyanúsították meg kegyetlenséggel, aljas...","id":"20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8166e44c-6f62-4b75-ad38-58b4996fe0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_nem_mutat_megbanast_a_soroksari_futono_gyilkosa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:21","title":"Nem mutat megbánást a soroksári futónő feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","shortLead":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","id":"20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6c8c8a-109a-4007-9387-80f2b0dfb9c1","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:21","title":"Óceánjáróról vetette a tengerbe magát egy német popsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]