Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"6:3, 7:6 (7-4), 6:3-ra verte Del Potrót. ","shortLead":"6:3, 7:6 (7-4), 6:3-ra verte Del Potrót. ","id":"20180910_Djokovic_nyerte_a_US_Opent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1802c22-9ac3-4076-add9-c8282ccfb809","keywords":null,"link":"/sport/20180910_Djokovic_nyerte_a_US_Opent","timestamp":"2018. szeptember. 10. 05:54","title":"Djokovic nyerte a US Opent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","shortLead":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","id":"20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa5892-00f1-41fc-94f1-1732e033ed82","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:22","title":"Kétezer forintnál drágább bor kellene, hogy meg lehessen élni a szőlőtermelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És vannak még ötleteik.","shortLead":"És vannak még ötleteik.","id":"20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7896aeba-2a1b-4b0b-8f72-9f69c59e7f19","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Csütörtökön indul a kutyapárt oligarchaképzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749de3-df50-4c46-ac3f-7522dae3a22f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opelnél „úgy döntöttek”, nem vesznek részt az egy hónap múlva esedékes Párizsi Autószalonon.","shortLead":"Az Opelnél „úgy döntöttek”, nem vesznek részt az egy hónap múlva esedékes Párizsi Autószalonon.","id":"20180910_Az_Opel_sem_megy_Parizsba_csak_az_anyaceg_PeugeotCitroen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25749de3-df50-4c46-ac3f-7522dae3a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04d94be-2bbc-4663-be30-1f79a3ba959f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Az_Opel_sem_megy_Parizsba_csak_az_anyaceg_PeugeotCitroen","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:22","title":"Az Opel nem megy Párizsba csak az anyacég Peugeot-Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem arra használta a leállósávot, amire való.","shortLead":"Nem arra használta a leállósávot, amire való.","id":"20180910_Telefonalas_miatt_akartak_megbuntetni_a_sofort_a_rendorok_de_kiderult_hogy_nincs_jogositvanya_raadasul_korozik_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c46a9d4-6367-4823-a20c-0e2867659af6","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Telefonalas_miatt_akartak_megbuntetni_a_sofort_a_rendorok_de_kiderult_hogy_nincs_jogositvanya_raadasul_korozik_is","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:07","title":"Telefonálás miatt akarták megbüntetni a sofőrt a rendőrök, de kiderült, hogy nincs jogosítványa, ráadásul körözik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Florence most éppen óránként 150-170 kilométeres széllel közeledik Észak- és Dél-Karolina felé.","shortLead":"A Florence most éppen óránként 150-170 kilométeres széllel közeledik Észak- és Dél-Karolina felé.","id":"20180910_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_az_USA_tobb_allamaban_is_a_kozelgo_Florence_hurrikan_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5a1f2d-ff55-48e4-b2ed-493b5759da84","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_az_USA_tobb_allamaban_is_a_kozelgo_Florence_hurrikan_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 18:15","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek az USA több államában is a közelgő Florence hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","shortLead":"A bolgár sofőrt egy másik autó halálra gázolta, a kamion pedig vezető nélkül az árokban állt meg. ","id":"20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39005dd1-7fbb-437a-8352-d530e6b2d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111311bf-ed3e-4c92-9268-2b2625a3a65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Nem_volt_becsatolva_az_ove_kiesett_a_vezetofulkebol_az_M5oson_karambolozo_kamion_soforje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:01","title":"Nem volt becsatolva az öve, kiesett a vezetőfülkéből az M5-ösön karambolozó kamion sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52580a5-a003-41e1-8200-6d8ea22111f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint a paraszolvenciában.","shortLead":"A magyar idegsebész, aki Banglades és Budapest között ingázik, jobban hisz az őszinte bűnbánatban, mint...","id":"20180910_Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52580a5-a003-41e1-8200-6d8ea22111f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce65fff-81af-4086-b952-ba5ca385501f","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Csokay_Andras_Minden_baj_eredendoje_a_halapenz","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:50","title":"Csókay András: Több imára és kevesebb hálapénzre lenne szükség a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]