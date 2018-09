Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Szomorú és sajnálatos, hogy az Akadémia különböző nyilatkozatokkal próbál nyomást gyakorolni a kormányra” – állítja az Innovációs és Technológiai Minisztérium.","shortLead":"„Szomorú és sajnálatos, hogy az Akadémia különböző nyilatkozatokkal próbál nyomást gyakorolni a kormányra” – állítja...","id":"20180912_A_kormany_szerint_valotlansagokat_allit_az_MTA_nem_akadtak_el_a_targyalasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c55b81c-9a87-4e21-9d70-8dd40fd5068f","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_A_kormany_szerint_valotlansagokat_allit_az_MTA_nem_akadtak_el_a_targyalasok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:26","title":"A kormány szerint valótlanságokat állít az MTA, nem akadtak el a tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártnak azzal van baja, hogy elmúltnyolcév, de nem tagadják, Putyin emberei is bevásárolhattak.\r

\r

","shortLead":"A kormánypártnak azzal van baja, hogy elmúltnyolcév, de nem tagadják, Putyin emberei is bevásárolhattak.\r

\r

","id":"20180910_Nem_is_tagadja_a_Fidesz_hogy_Putyincsokosok_vehettek_letelepedesi_kotvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4ef843-05c0-40ec-9f12-ec7e8a735d47","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Nem_is_tagadja_a_Fidesz_hogy_Putyincsokosok_vehettek_letelepedesi_kotvenyt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:03","title":"Nem is tagadja a Fidesz, hogy Putyin-csókosok vehettek letelepedési kötvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","shortLead":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","id":"20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb3ffa9-de1d-489b-a129-0033762e59e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Török Gábor: Ha meglesz a kétharmad, Orbánék nem maradhatnak a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","shortLead":"Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotásával vihette haza a fődíjat.","id":"20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89537c7-f97e-46af-98d0-455b2d8d78a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d411a2-94e3-42ea-9420-ef53368e5c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Magyar_lany_nyerte_a_Huawei_europai_mobilfotosversenyet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:47","title":"Magyar lány nyerte a Huawei európai mobilfotósversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Gárdista önkéntesek biztosították a pár héttel ezelőtt megrendezett Kurultáj \"törzsi gyűlés\" rendezvényét, többek közt az árpádsávos pajzzsal és oroszlánnal díszített, jellegzetes sapkájukat viselve. Ez nem szabálytalan ugyan, de mindenképpen pikáns. Volt, ahol egymás mellett \"posztoltak\" a rendőrökkel – derül ki a helyszínen készült fotókról. Ráadásul a gárdisták ingyen vállalták a biztosítás feladatát a \"rokontudatú népek ünnepén\", pedig az Orbán-kormány 300 millió forintos támogatást adott a megrendezésére. A türkök mindenesetre kitüntették Lezsák Sándort, az eseményt megnyitó Kövér László pedig a hun nyílzáportól is el tudott jutni a kultúrharcig.","shortLead":"Gárdista önkéntesek biztosították a pár héttel ezelőtt megrendezett Kurultáj \"törzsi gyűlés\" rendezvényét, többek közt...","id":"20180910_Kurultaj_kik_biztositottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb096810-5bfa-44df-8565-adf599d8b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807a424-199c-4bc2-942c-f7aa56fe55e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Kurultaj_kik_biztositottak","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:30","title":"Gárdisták biztosították a törzsi gyűlést, amire 300 millió forintot adott az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1ff45c-1785-4eeb-a962-f80e3cc11be3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Újságok és ruhák kaptak lángra egy józsefvárosi lakásban.","shortLead":"Újságok és ruhák kaptak lángra egy józsefvárosi lakásban.","id":"20180911_Tuz_volt_egy_budapesti_hazban_egy_halottat_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f1ff45c-1785-4eeb-a962-f80e3cc11be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a677f1-78b0-4ed1-bd27-db0af05c886e","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Tuz_volt_egy_budapesti_hazban_egy_halottat_talaltak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:12","title":"Tűz volt egy budapesti házban, egy halottat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni játékát. Most úgy tűnik, megérte: a felhasználók így is megtalálják, letöltik a programot. Ez egyben komoly üzenet is az alkalmazásfejlesztőknek. ","shortLead":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni...","id":"20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f79e357-6a97-4f68-ad9a-72c8d94fd4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:18","title":"Bejött a trükk, sok pénz vándorolhat a Google-t megkerülő sikerjáték fejlesztőihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Pénteken lezárták a belvárosi Bástya utcai óvoda udvarát, a tulajdonos parkolót akar rajta üzemeltetni. A szülők felháborodtak, hiszen egyrészt az ő pénzükön újult meg az udvar, másrészt a gyerekek így udvar nélkül maradtak. Az önkormányzat cikkünk megjelenése után közölte: a megállapodásra képtelen tulajdonossal szemben a telek kisajátítását kezdeményezi.","shortLead":"Pénteken lezárták a belvárosi Bástya utcai óvoda udvarát, a tulajdonos parkolót akar rajta üzemeltetni. A szülők...","id":"20180911_bastya_utcai_ovoda_telek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65d62678-139f-44b8-a7a8-ad578c568ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0d123e-7256-4bb0-84af-075e3a75e382","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_bastya_utcai_ovoda_telek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:35","title":"Kisajátítással korrigálná a Belváros, hogy udvar nélkül maradt 150 óvodás a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]