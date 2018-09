Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc880561-f790-41fa-87c5-826d0243d7bd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Maximum 30 millió forintból készülne el a CÖF négy kisfilmje, mondja az Üvegtigris producere, aki most épp annyiból forgat nagyjátékfilmet, amennyibe a négy kisfilm került. Vagy a CÖF-nél volt túlárazás, vagy a TV2-csoport húzta le a kormánypárti civileket csúnyán.\r

\r

","shortLead":"Maximum 30 millió forintból készülne el a CÖF négy kisfilmje, mondja az Üvegtigris producere, aki most épp annyiból...","id":"20180912_cof_coka_reklamfilmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc880561-f790-41fa-87c5-826d0243d7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841eab20-05fb-4c86-a6e3-47bc666d8e78","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_cof_coka_reklamfilmek","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:00","title":"Töredékéből kihozná a TV2-n sugárzott CÖF kisfilmeket a sztárproducer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevés és megfizethetetlen a tűzifa.","shortLead":"Kevés és megfizethetetlen a tűzifa.","id":"20180911_Faval_fut_Ennek_a_hirnek_nem_fog_orulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bd03ff-cc72-4565-9af9-093f5dce154e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc975d2d-1da3-4ae8-adf6-5815b34f0674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Faval_fut_Ennek_a_hirnek_nem_fog_orulni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:12","title":"Fával fűt? Ennek a hírnek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét tekintve.","shortLead":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét...","id":"20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1bd8ea-29ae-4722-9907-4828deb372dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:36","title":"Az amerikai nagykövet szerint a CEU még évekig itt marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf199b3c-a425-4c22-8713-ab7505560bcd","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Katinka Faragó 17 évesen dolgozott először Ingmar Bergmannal – rajta kívül senki nem vállalta, hogy Bergman asszisztense legyen, annyira rettegtek az akkor még kezdőnek számító, lobbanékony rendezőtől. Több, mint 30 évig dolgoztak együtt, sokszor nevezték Bergman jobbkezének.



","shortLead":"Katinka Faragó 17 évesen dolgozott először Ingmar Bergmannal – rajta kívül senki nem vállalta, hogy Bergman...","id":"20180912_A_muveszet_az_iroasztalnal_szuletik_A_forgatason_dolgozunk__Interju_Katinka_Faragoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf199b3c-a425-4c22-8713-ab7505560bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b6dbd1-b6a6-4c3d-9501-c51f10867609","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_A_muveszet_az_iroasztalnal_szuletik_A_forgatason_dolgozunk__Interju_Katinka_Faragoval","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:00","title":"„A művészet az íróasztalnál születik. A forgatáson dolgozunk” - Interjú Katinka Faragóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem tao-programjait nem hozta nyilvánosságra. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem...","id":"20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a661ac99-ff29-40e2-a748-41b3f3a34a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:28","title":"Több tízmillió tao-pénzzel együtt tűnt el a fideszes polgármester, az MLSZ asszisztált hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is készítenek. A projekt mostanra ért be.","shortLead":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is...","id":"20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27ac65-afe4-4f45-bc69-adac2043b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:03","title":"Outlookot használ? Megérkezett az új dizájn, kapott néhány új funkciót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni játékát. Most úgy tűnik, megérte: a felhasználók így is megtalálják, letöltik a programot. Ez egyben komoly üzenet is az alkalmazásfejlesztőknek. ","shortLead":"Hatalmas kockázatot vállalt a Fortnite-ot készítő Epic Games azzal, hogy nem a Google áruházán át kezdte terjeszteni...","id":"20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f79e357-6a97-4f68-ad9a-72c8d94fd4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_fortnite_battle_royale_epic_games_google_play_store_aruhaz_mobljatek","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:18","title":"Bejött a trükk, sok pénz vándorolhat a Google-t megkerülő sikerjáték fejlesztőihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fontos lépés volt ez a bizalom helyreállításában – írta az amerikai nagykövetség, miután Orbán Viktor találkozott David Cornsteinnel.","shortLead":"Fontos lépés volt ez a bizalom helyreállításában – írta az amerikai nagykövetség, miután Orbán Viktor találkozott David...","id":"20180911_A_CEUrol_es_az_oroszokrol_is_beszelt_Orbannal_az_amerikai_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74967058-2496-4453-8d90-f8956c8b0ed9","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_A_CEUrol_es_az_oroszokrol_is_beszelt_Orbannal_az_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:08","title":"A CEU-ról és az oroszokról is beszélt Orbánnal az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]