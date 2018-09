Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét tekintve.","shortLead":"David Cornstein azt mondja, 2 órán át beszélt Orbán Viktorral, és bizakodó a Közép-Európai Egyetem (CEU) jövőjét...","id":"20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1bd8ea-29ae-4722-9907-4828deb372dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Az_amerikai_nagykovet_szerint_a_CEU_meg_evekig_itt_marad","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:36","title":"Az amerikai nagykövet szerint a CEU még évekig itt marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk sisakkamerája rögzítette azt a néhány másodpercet, amikor beszédbe elegyedett a 17-es villamos vezetőjével.","shortLead":"Olvasónk sisakkamerája rögzítette azt a néhány másodpercet, amikor beszédbe elegyedett a 17-es villamos vezetőjével.","id":"20180911_budapest_villamos_kozlekedes_kerekparos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caac1bf7-30d1-4cde-8dd3-0ebb5fa88fa8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_budapest_villamos_kozlekedes_kerekparos_video","timestamp":"2018. szeptember. 11. 04:01","title":"Egyetlen gesztus elég volt a budapesti villamosvezetőtől, hogy feldobja a kerékpáros napját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tetszett a helyieknek, hogy bicikliutat építenének a városukon keresztül.","shortLead":"Nem tetszett a helyieknek, hogy bicikliutat építenének a városukon keresztül.","id":"20180910_Megfurtak_a_balatoni_kerekparut_epiteset_mert_a_hangos_biciklistaktol_felnek_a_lakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81906559-aa95-40aa-b258-7d783c6e35e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ed66d8-ae6f-4d64-8dbb-b935cf830dcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Megfurtak_a_balatoni_kerekparut_epiteset_mert_a_hangos_biciklistaktol_felnek_a_lakok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:54","title":"Megfúrták a balatoni kerékpárút építését, mert a hangos biciklistáktól félnek a lakók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa43e53-11af-423e-821a-cd089dca10fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van, ahol a trend már biztató.","shortLead":"Van, ahol a trend már biztató.","id":"20180910_Vajna_Timea_minden_uzlete_veszteseges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa43e53-11af-423e-821a-cd089dca10fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf95edb-3b45-4e77-b42a-248758afc85f","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Vajna_Timea_minden_uzlete_veszteseges","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:58","title":"Vajna Tímea minden üzlete veszteséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy az izgalom a tech-világban, holnap mutatják be ugyanis az új iPhone-okat. Nem meglepő, hogy sorra érkeznek az időnként egymásnak ellentmondó hírek.","shortLead":"Nagy az izgalom a tech-világban, holnap mutatják be ugyanis az új iPhone-okat. Nem meglepő, hogy sorra érkeznek...","id":"20180911_uj_iphone_2018_neve_iphone_xy_xc_xr_xs_plus_max","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54af169c-bf94-4183-af68-88c34f69b462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_uj_iphone_2018_neve_iphone_xy_xc_xr_xs_plus_max","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:03","title":"Máris itt az újabb tipp az olcsó iPhone nevére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra sem tudunk lemondani a dohányzásról és az alkoholról, ami nagy kockázatot jelent. ","shortLead":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra...","id":"20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565936bf-1fc7-47db-aef9-e5251a65d8c0","keywords":null,"link":"/elet/20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:29","title":"WHO: Egyre tovább élnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","shortLead":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","id":"20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194d134-c0fa-41eb-93f0-a13a9680ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:27","title":"A TEK is beszállt, elfogták a kámi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce45ee0-529c-4669-ae85-f10384b552e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint másfélszer annyi személyi kölcsönt vettek föl a magyarok az idei év első felében, mint 2017-ben ugyanekkor.\r

","shortLead":"Több mint másfélszer annyi személyi kölcsönt vettek föl a magyarok az idei év első felében, mint 2017-ben ugyanekkor.\r

","id":"20180910_Tiz_eve_nem_vettunk_fol_ennyi_hitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ce45ee0-529c-4669-ae85-f10384b552e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32b3908-4e45-4f2b-9310-9f914da5726f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Tiz_eve_nem_vettunk_fol_ennyi_hitelt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 20:14","title":"Tíz éve nem vettünk föl ennyi hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]