Az, hogy a Maglódi úti Főzdepark három napos eseményén külföldiek is vendégeskednek, annak is köszönhető, hogy a Beer Week in Budapest (BPBW) csapata is bekapcsolódott a fesztivál szervezésébe. Az eddigi Kraft fesztiválokon, a négy sörfőzdét befogadó egykori Fővárosi Sörfőzde, a későbbi Globus Konzervgyár épületegyüttesében, csak az egyesület tagjai állíthattak sátrat. Ezek a kisüzemi sörfőzdék 2016-ban a lejáratott „kézműves sör” helyett vették használatba és jegyeztették be védjegyként a „kraft sör” kifejezést és alakították meg a jelenleg tíz taggal működő egyesületet. A szándék, hogy miközben tagjaiknak szigorú minőségi elvárásoknak kell megfelelni, védjeggyel segítsék a vásárlók tájékozódását az egyre bővülő kínálatban.

A tavaszi BPBW az eddigi legkülönösebb volt a hazai sörfesztiválok történetében, hiszen itthon nem akadt még ilyen több helyszínes rendezvény, és arra sem volt példa, hogy a „műfaj krémje” nem csak söreivel, de személyesen is megjelenjen a csapok mögött. Így lesz ez mostani kőbányai Kraft-on is.

A román Bereta, az osztrák Bierol, a szerb Dogma és Kabinet, a horvát Nova Ruda, a szlovén Pelicon, a szlovák Unorthodox, és a bolgár White Stork nem csak olyan sörökkel jön, melyeket eddig itthon még nem kóstolhattunk, és a BPBW tripla sátránál sörfőzőikkel is megismerkedhetünk, hiszen személyesen töltögetik poharainkba a söröket.

A hazai kraftosok – Armando Otchoa, a Balkezes, a Hara&Punk, a Hoptop, a Horizont, a Mad Scientist, a Monyo a Rothbeer és az Uradalmi Sörmanufaktúra – főzői is ott lesznek a csapok mögött és lesz – a már szokott módon – sörfőzde látogatás is, szakavatott vezetéssel. Persze lesznek a sörhabon innenn s túl food truckok, édességek, alkoholmentes italok, kávék, koktélok és élő zenekarok mindhárom nap. Ami viszont nem lesz: belépő, kötelező pohárvásárlás, minimum fogyasztás, fizetős mosdó.

A Főzdepark és a BPBW közös szervezésének köszönhetően a fesztivál remélhetőleg bizonyítani fogja, hogy van a kisüzemeknek jövője, és lesz stratégiájuk a nagyüzemekkel szemben, akik mostanában egyre gyakrabban elviszik a showt azzal, hogy a szortimentjükbe beemelik a kézművesek jellegzetes söreit, vagy felvásárolják a legjobb kisüzemeket és a bejáratott márkanéven főzik tovább a söröket.

A kisüzemi sörfőzés egyébként sincs könnyű helyzetben. Az a hurrá optimizmus, ami néhány éve még jellemezte az iparágat, alább hagyni látszik, mivel túl sok szereplő küzd egy korlátozott nagyságú piaci szegmensért. A Kraft Egyesület tagjai nemcsak a többi kisüzemi sörfőzdével, hanem egymással is konkurálnak, és bizony azzal a körülbelül húszezer hektoliterrel, amit évente főznek, nem egyszerű a boldogulás.

Reméljük a KR4FT sörei bizonyítják majd, hogy a független főzdék nélkül ma már nem létezhet a sörpiac, a jövő nehezen elképzelhető nélkülük és újabb híveket szereznek a jó és különleges söröknek.