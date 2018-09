Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait – közölte a New York-i igazságügyi orvosszakértői hivatal.","shortLead":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait –...","id":"20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b73638c-f578-425f-97ea-84df613f9bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:03","title":"9/11: újfajta DNS-elemzést vetnek be 1000+ halott maradványainak azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","shortLead":"A magyar szállítógépek továbbra is az 1970-es évek technikáján repülnek.","id":"20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7266178-6297-4d2e-a301-6b1291734432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11645d4a-6921-4592-ac1c-485f82b28e7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Milliardokat_koltott_az_allam_honvedsegi_helikopterekre_megis_elavultak_maradtak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:32","title":"Milliárdokat költött az állam honvédségi helikopterekre, mégis elavultak maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapott hideget-meleget Orbán Viktor és a magyar kormány az Európai Parlamentben kedden a Sargentini-jelentés vitájában. Miközben Orbán szerint a jelentés a magyar nép ellen irányul, addig az Európai Bizottság és a kormányt bírálók szerint Orbán a demokrácia emlegetésével próbálja félresöpörni az érveket, és azzal próbál elbújni a bírálatok elől, hogy a néppel takarózik. ","shortLead":"Kapott hideget-meleget Orbán Viktor és a magyar kormány az Európai Parlamentben kedden a Sargentini-jelentés vitájában...","id":"20180911_sargentini_jelentes_vita_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0410c7-4762-430f-a766-e01eb2be06b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_sargentini_jelentes_vita_osszefoglalo","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:55","title":"\"Ez a gyávák mellébeszélése\" – ezzel vágtak vissza Orbánnak a Sargentini-jelentés vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is készítenek. A projekt mostanra ért be.","shortLead":"A Microsoft közel egy éve pendítette meg, hogy ráncfelvarráson esik át az Outlook, mellé pedig több új funkciót is...","id":"20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be27ac65-afe4-4f45-bc69-adac2043b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_microsoft_outlook_email_dizajn_rancfelvarras_uj_funkciok","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:03","title":"Outlookot használ? Megérkezett az új dizájn, kapott néhány új funkciót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, és a kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez. Ez pedig azt is jelenti, hogy az orosz titkosszolgálat vezetőjét kapásból le kellene váltani.","shortLead":"Kiderült, és a kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi...","id":"20180911_Belebukhat_az_orosz_titkosszolgalat_vezetoje_a_magyarorszagi_letelepedesi_kotvenyekezesbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b0a4c-f9c3-44c6-8f5f-e626c9c25b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Belebukhat_az_orosz_titkosszolgalat_vezetoje_a_magyarorszagi_letelepedesi_kotvenyekezesbe","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:09","title":"Belebukhat az orosz titkosszolgálat vezetője a magyarországi letelepedési kötvényezésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250c2afe-91b2-4677-90d7-dbe1ddb0b0e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 29 halálos áldozatot követelő terrortámadás miatt 68 embert vádolnak különböző dolgokkal.","shortLead":"A 29 halálos áldozatot követelő terrortámadás miatt 68 embert vádolnak különböző dolgokkal.","id":"20180910_Tobbszoros_eletfogytiglanra_iteltek_hat_embert_a_2016os_ankarai_terrortamadas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=250c2afe-91b2-4677-90d7-dbe1ddb0b0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7054b4-cbf6-4932-8309-be058d12192c","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Tobbszoros_eletfogytiglanra_iteltek_hat_embert_a_2016os_ankarai_terrortamadas_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 19:15","title":"Többszörös életfogytiglanra ítéltek hat embert a 2016-os ankarai terrortámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d6252-e3f0-4747-adb8-045fa914df97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A háború utáni modernista magyar építészet egyik karakteres alkotása a partizánok sorsa helyett most a legtrendibb elektronikus zenékre hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A háború utáni modernista magyar építészet egyik karakteres alkotása a partizánok sorsa helyett most a legtrendibb...","id":"20180911_Magyar_szocialista_emlekmu_kerult_egy_nemzetkozi_technoalbum_boritojara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=695d6252-e3f0-4747-adb8-045fa914df97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3abd2d-fb47-4d45-8dfb-98536d736458","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Magyar_szocialista_emlekmu_kerult_egy_nemzetkozi_technoalbum_boritojara","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:40","title":"Magyar szocialista emlékmű került egy nemzetközi technóalbum borítójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszerezte annak a gíroszozónak a biztonsági kamerás felvételeit a Ripost, ahol a gyanú szerint egy afgán férfi erőszakoskodott egy nővel, aki azután feljelentést tett.","shortLead":"Megszerezte annak a gíroszozónak a biztonsági kamerás felvételeit a Ripost, ahol a gyanú szerint egy afgán férfi...","id":"20180911_biztonsagi_kamera_giroszozo_afgan_ferfi_szexualis_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9b2470-d611-4d4c-bdb6-d6d2b8faf8fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_biztonsagi_kamera_giroszozo_afgan_ferfi_szexualis_eroszak","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:13","title":"Kamera is rögzítette, ahogyan az afgán férfi követi a mosdóba az áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]