[{"available":true,"c_guid":"8e37adce-9496-4e1e-8524-f4d07df48d82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2012-es rekord esetszámot ostromolja a tavalyi lakástüzek száma. 2000 óta a legkevesebb tűzeset 2014-ben történt (4784), tavaly viszont 8782 esethez riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A 2012-es rekord esetszámot ostromolja a tavalyi lakástüzek száma. 2000 óta a legkevesebb tűzeset 2014-ben történt...","id":"20180911_Rekordot_dontogetett_tavaly_a_lakastuzek_szama_de_nem_a_karacsonyfak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e37adce-9496-4e1e-8524-f4d07df48d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af87a226-8550-4995-91cc-15f9fa155650","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Rekordot_dontogetett_tavaly_a_lakastuzek_szama_de_nem_a_karacsonyfak_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:23","title":"Rekordot döntögetett tavaly a lakástüzek száma, de nem a karácsonyfák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Pénteken még nem kommentált „sajtóértesüléseket” az egyetem, hétfőn délelőtt már hosszú levélben magyarázta a közelgő átalakításokat.","shortLead":"Pénteken még nem kommentált „sajtóértesüléseket” az egyetem, hétfőn délelőtt már hosszú levélben magyarázta a közelgő...","id":"20180910_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus_kevesebb_hallgato_es_vilagszinvonal_a_cel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2680cef-6012-4f74-b23a-f1be493622fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus_kevesebb_hallgato_es_vilagszinvonal_a_cel","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Magánegyetem lehet a Corvinus, kevesebb hallgató és világszínvonal a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes szerint vissza kell állítani a vasárnapi boltzárat.","id":"20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dcdfff-2d54-476a-9cd1-7d6449d443bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156ad5d2-a314-4439-89ba-c2a5054f3542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Az_olasz_kormany_olyan_tervvel_allt_elo_hogy_Semjen_Zsolt_is_csettintene","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:34","title":"Az olasz kormány olyan tervvel állt elő, hogy Semjén Zsolt is csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","shortLead":"Sok rossz állapotú bicikliút van az országban, de ez azért még így is túlzás.","id":"20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179e0960-8a63-45c7-8e66-d79257856877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045306-1c63-41ed-aefb-9c0289f18fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_On_megtalalja_a_kepen_a_kerekparutat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 05:33","title":"Ön megtalálja a képen a kerékpárutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar kuka szó meglepő módon egy német vállalat nevéből eredeztethető, vázoljuk, hogy pontosan hogyan.","shortLead":"A magyar kuka szó meglepő módon egy német vállalat nevéből eredeztethető, vázoljuk, hogy pontosan hogyan.","id":"20180911_tudja_honnan_ered_a_kukasauto_neve_nem_fogja_kitalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2ecc8-645e-4fd3-8f9c-5beca540e7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tudja_honnan_ered_a_kukasauto_neve_nem_fogja_kitalalni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:41","title":"Tudja honnan ered a kukásautó neve? Nem fogja kitalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"E héten dönt az Európai Parlament az új szerzői jogi irányelvről, amely ellenzői szerint komoly cenzúrát szabadíthat a szabad internetre. A szerzői jogok keményebb internetes érvényesítéséért küzdő támogatói viszont úgy vélik, az elsődleges tartalomelőállítók jogos érdeke az, hogy pénzt lássanak műveik bármilyen feldolgozásából. Egy biztos: ha megszavazzák a javaslatot, mindenképp megváltozik a ma ismert webes rend.","shortLead":"E héten dönt az Európai Parlament az új szerzői jogi irányelvről, amely ellenzői szerint komoly cenzúrát szabadíthat...","id":"20180910_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_celja_hatasa_jogvedok_nyilt_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd5d9de-a6ba-4222-8150-84f684f22c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_celja_hatasa_jogvedok_nyilt_internet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:15","title":"Szerdán szavaznak a jogszabályról, amely örökre megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451a881c-48ab-4696-9709-f626fe8f5141","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyik lelet sem sérült meg, a kiállítás szerdán már kinyithat.","shortLead":"Egyik lelet sem sérült meg, a kiállítás szerdán már kinyithat.","id":"20180911_Csotores_volt_ideiglenesen_bezart_a_Vilag_mumiai_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451a881c-48ab-4696-9709-f626fe8f5141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3312282b-467a-4149-8268-f02e2cfcf7c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Csotores_volt_ideiglenesen_bezart_a_Vilag_mumiai_kiallitas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:19","title":"Csőtörés volt, ideiglenesen bezárt a Világ múmiái kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8103ae-9316-4cad-843c-d6149b88422d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés veszélybe sodorhatja a legforgalmasabb repülőterek negyedét. Az extrém időjárás és a tengerszint emelkedése néhány évtizeden belül szó szerint elmoshatja őket a Föld színéről.","shortLead":"A globális felmelegedés veszélybe sodorhatja a legforgalmasabb repülőterek negyedét. Az extrém időjárás és...","id":"20180912_klimavaltozas_tengerszint_emelkedese_repuloterek_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8103ae-9316-4cad-843c-d6149b88422d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6332272-7820-490d-abf9-79fcb487a83f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_klimavaltozas_tengerszint_emelkedese_repuloterek_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:03","title":"100 nagy repülőtérből 25-öt elmoshat a Föld színéről az időjárás, és ezt magunknak köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]