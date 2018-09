Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament képviselői nem sokkal 13 óra előtt megszavazták az új szerzői jogi irányelvet, amely támogatói szerint már nagyon szükséges volt, ellenzői szerint jelen formájában komoly cenzúrát szabadíthat a szabad internetre.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői nem sokkal 13 óra előtt megszavazták az új szerzői jogi irányelvet, amely támogatói...","id":"20180912_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ef585b-5878-4473-aede-24b4f5dc1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_szavazas_szabad_internet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:46","title":"Megszavazta az EP azt az új szabályt is, amely alaposan megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dca6a48-1c0c-4b1a-9b6b-18a1793200c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Miss America egymillió nézőt veszített, mert nem vonultatott fel bikinis lányokat. ","shortLead":"A Miss America egymillió nézőt veszített, mert nem vonultatott fel bikinis lányokat. ","id":"20180912_Nem_voltak_kivancsiak_az_amerikaiak_a_furdoruhamentes_szepsegversenyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dca6a48-1c0c-4b1a-9b6b-18a1793200c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47dca47-c95f-4dec-9468-4d542b631068","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Nem_voltak_kivancsiak_az_amerikaiak_a_furdoruhamentes_szepsegversenyre","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:19","title":"Nem voltak kíváncsiak az amerikaiak a fürdőruhamentes szépségversenyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9622c31-e4d7-447a-975f-204d2b6a7292","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A görögök ellen megnyert meccs után az MLSZ-elnök azt is elismerte, hogy túl későn történt meg a kapitányváltás.","shortLead":"A görögök ellen megnyert meccs után az MLSZ-elnök azt is elismerte, hogy túl későn történt meg a kapitányváltás.","id":"20180912_Csanyi_Egyertelmuen_erezni_lehetett_az_elorelepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9622c31-e4d7-447a-975f-204d2b6a7292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e196f522-0c2b-4365-a90a-1d024f3f4d90","keywords":null,"link":"/sport/20180912_Csanyi_Egyertelmuen_erezni_lehetett_az_elorelepest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:59","title":"Csányi: Egyértelműen érezni lehetett az előrelépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő szeretné, ha már az idén lépnének a tagországok a jelentése elfogadása után.","shortLead":"A képviselő szeretné, ha már az idén lépnének a tagországok a jelentése elfogadása után.","id":"20180912_Sargentini_nincs_semmi_bajom_Magyarorszaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2e4e7d-9573-427b-817d-0945c72444ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7571b431-bba5-4248-9513-4826a2bfc2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Sargentini_nincs_semmi_bajom_Magyarorszaggal","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:49","title":"Sargentini: nincs semmi bajom Magyarországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Megelőlegezte magának a bukást Orbán Viktor a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, ám a meccs távolról sincs még lejátszva, és úgy tűnik, az igazi küzdelem egyáltalán nem ér véget az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén.","shortLead":"Megelőlegezte magának a bukást Orbán Viktor a Sargentini-jelentésről szóló szavazás előtt, ám a meccs távolról sincs...","id":"20180912_orban_viktor_sargentini_jelentes_szavazas_manfred_weber_epp_europai_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f146a40-e86c-43b0-956b-1b673f856eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_orban_viktor_sargentini_jelentes_szavazas_manfred_weber_epp_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:30","title":"Orbán hősnek mutatja magát, de sokat veszíthet a Sargentini-szavazás után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla, hogy a győztes mindent visz. ","shortLead":"A zöldpárti EP-képviselő, Judith Sargentini szerint a demokrácia nem arról szól, amit a magyar kormány gondol róla...","id":"20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce51eebc-e1e9-4f8a-845a-6eba67ecc9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614f795b-0642-49ff-bc94-f061533a0d5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_judith_sargentini_europai_unio_magyarorszag_orszagjelentes","timestamp":"2018. szeptember. 11. 13:31","title":"Sargentini: Most nem vennék fel Magyarországot az unióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","shortLead":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","id":"20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4a035e-9968-4a35-9385-851ce38dabb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:46","title":"A Sargentini-jelentés és Orbán miatt szakíthat egymással Salvini és az Öt Csillag Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB elfogadta az ezt kérelmező aláírásokat, most kikérik az MTA véleményét, majd a parlamentnek kell döntenie erről. ","shortLead":"Az NVB elfogadta az ezt kérelmező aláírásokat, most kikérik az MTA véleményét, majd a parlamentnek kell döntenie erről. ","id":"20180911_Allam_altal_elismert_kisebbseg_lehet_az_orosz_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d376ac-e152-4403-929a-165452a29287","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Allam_altal_elismert_kisebbseg_lehet_az_orosz_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:05","title":"Állam által elismert kisebbség lehet az orosz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]