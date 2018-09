Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9622c31-e4d7-447a-975f-204d2b6a7292","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A görögök ellen megnyert meccs után az MLSZ-elnök azt is elismerte, hogy túl későn történt meg a kapitányváltás.","shortLead":"A görögök ellen megnyert meccs után az MLSZ-elnök azt is elismerte, hogy túl későn történt meg a kapitányváltás.","id":"20180912_Csanyi_Egyertelmuen_erezni_lehetett_az_elorelepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9622c31-e4d7-447a-975f-204d2b6a7292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e196f522-0c2b-4365-a90a-1d024f3f4d90","keywords":null,"link":"/sport/20180912_Csanyi_Egyertelmuen_erezni_lehetett_az_elorelepest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:59","title":"Csányi: Egyértelműen érezni lehetett az előrelépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3874c1-e700-4c9f-8aa0-c011956027e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"46 pályázó 51 pályázata között osztották szét az Érték és Minőség Nagydíjakat a parlamentben kedden, érdekes módon a kommunikáció területén kizárólag kormánypárti csatornákat jutalmaztak, őket azonban bőségesen. Mészáros Lőrinc felesége és Kökény-Szalai Vivien is a díjazottak közé került.","shortLead":"46 pályázó 51 pályázata között osztották szét az Érték és Minőség Nagydíjakat a parlamentben kedden, érdekes módon...","id":"20180911_A_kormanyzati_tvcsatornak_es_hirszolgaltatok_kaptak_az_osszes_kommunikacios_nivodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e3874c1-e700-4c9f-8aa0-c011956027e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a7085f-00fb-412a-997c-0f78a2423a0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_A_kormanyzati_tvcsatornak_es_hirszolgaltatok_kaptak_az_osszes_kommunikacios_nivodijat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:00","title":"Mészáros Lőrinc feleségét és több kormánymédiumot is nívódíjjal jutalmaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","shortLead":"Öt kórháznál is súlyos szabálytalanságokat talált az ÁSZ.","id":"20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d4df6-6070-44a4-a19f-44d5481a8712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ot_korhaz_penzugyeit_vizsgalta_az_ASZ_egyik_sem_volt_szabalyos","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:26","title":"Öt kórház pénzügyeit vizsgálta az ÁSZ, egyik sem volt szabályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2736d29-d47d-4b6d-866a-687ac9b07e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A MÁS Stúdió alapítói, Gulyás Bálint és Mészáros Orsolya idén nyári esküvőjükhöz acélból hegesztettek egy esküvői kápolnát. Most a rangos Dezeen mutatta be az alkotást.","shortLead":"A MÁS Stúdió alapítói, Gulyás Bálint és Mészáros Orsolya idén nyári esküvőjükhöz acélból hegesztettek egy esküvői...","id":"20180913_Megterveztek_a_sajat_eskuvoi_kapolnajukat_nemzetkozi_designmagazinba_kerult_a_magyar_par","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2736d29-d47d-4b6d-866a-687ac9b07e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2fa34a-019e-4220-8ac7-e81b3ea3ff02","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Megterveztek_a_sajat_eskuvoi_kapolnajukat_nemzetkozi_designmagazinba_kerult_a_magyar_par","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:03","title":"Megtervezték a saját esküvői kápolnájukat, nemzetközi designmagazinba került a magyar pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d4b486-fa86-482a-86aa-64309884799a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áll a bál a főváros V. kerületében, a Bástya utcai óvoda udvaráért folyik a harc egy befektető és az önkormányzat között. A harc vesztesei egyelőre a gyerekek.\r

