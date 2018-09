Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2515db4f-1c8f-40dd-9fc8-10ad34e513cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet szerint legkorábban 25 év múlva szabadulhat.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet szerint legkorábban 25 év múlva szabadulhat.","id":"20180912_Eletfogytiglant_kapott_a_Terez_koruti_robbanto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2515db4f-1c8f-40dd-9fc8-10ad34e513cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1109f1c9-2f3d-4659-b33e-9b2a60ea53ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Eletfogytiglant_kapott_a_Terez_koruti_robbanto","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:13","title":"Életfogytiglant kapott a Teréz körúti robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Párbajra hívta ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az orosz Nemzeti Gárda főparancsnoka, Viktor Zolotov.","shortLead":"Párbajra hívta ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust az orosz Nemzeti Gárda főparancsnoka, Viktor Zolotov.","id":"20180911_Bifszteket_csinalnanak_a_legismertebb_orosz_ellenzekibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da166c64-3871-4f98-97e0-06ee2be27e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a3f541-3607-4e65-90b4-f28b0845f246","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Bifszteket_csinalnanak_a_legismertebb_orosz_ellenzekibol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:47","title":"Bifszteket csinálnának a legismertebb orosz ellenzékiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473bd62-ba73-4c3b-9417-6eb6fd8036d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hibát a tulajdonos BGYH is elismerte, azt mondta, intézkednek. 