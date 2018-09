Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig már az első figyelmeztető üzenet után is díjat számoltak fel, de miután több ügyfél is panaszkodott emiatt, beszüntetik ezt a gyakorlatot.","shortLead":"Eddig már az első figyelmeztető üzenet után is díjat számoltak fel, de miután több ügyfél is panaszkodott emiatt...","id":"20180914_Novembertol_nem_kerul_penzbe_az_elso_felszolito_SMS_a_Telekom_ugyfeleinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44747c4-2d86-413c-a2f3-67d285faaf3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Novembertol_nem_kerul_penzbe_az_elso_felszolito_SMS_a_Telekom_ugyfeleinek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:51","title":"Novembertől nem kerül pénzbe az első felszólító SMS a Telekom ügyfeleinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés megyei megyegyűlés már érzi, amit a többiek még nem: a jelentés elfogadása szerintük kedvezőtlen folyamatokat indíthat el. ","shortLead":"A Békés megyei megyegyűlés már érzi, amit a többiek még nem: a jelentés elfogadása szerintük kedvezőtlen folyamatokat...","id":"20180914_sargentini_jelentes_7_es_cikkely_orban_viktor_fidesz_bekes_megyei_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6271054f-abac-448e-a6f1-5a3c296a6aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_sargentini_jelentes_7_es_cikkely_orban_viktor_fidesz_bekes_megyei_kozgyules","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:47","title":"Nem várt helyről kaptak üzenetet a Sargentini-jelentést megszavazó képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul kemény hangvételű közleményt jelentetett meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, üzentek az Egységes Magyarországi Zsidó Hitközségnek és Köves Slomónak a Sorsok Háza kapcsán.","shortLead":"Szokatlanul kemény hangvételű közleményt jelentetett meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, üzentek...","id":"20180914_Kemenyen_odaszolt_a_Mazsihisz_Koves_Slomonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca86ecb-7709-4722-819e-5d98f358348b","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kemenyen_odaszolt_a_Mazsihisz_Koves_Slomonak","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:03","title":"Keményen odaszólt a Mazsihisz Köves Slomónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben a nyelvészek abban egyetértenek: a magyar a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik.","shortLead":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben...","id":"20180913_A_nyelvcsaladunkban_es_a_szarmazasunkban_is_teved_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a6e8dd-d659-4af7-89bc-c4704d7ae228","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_A_nyelvcsaladunkban_es_a_szarmazasunkban_is_teved_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:43","title":"A nyelvcsaládunkban és a származásunkban is téved Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet veszélybe.","shortLead":"Kínában is megjelent a vírus, ami miatt szakértők szerint a világ sertéshús-termelésének 10 százaléka kerülhet...","id":"20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec92659-6cd6-42c6-a799-3deaf536e082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f913bd42-ee5e-4e7a-9370-016d08d0b605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_Alaposan_megmozgathatja_a_vilagpiacot_az_afrikai_sertespestis_megjelenese","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:00","title":"Alaposan megmozgathatja a világpiacot az afrikai sertéspestis megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér hozzá, hogy Naomi Oszaka már tíz évesen is imádott versengeni.","shortLead":"Felkerült a netre egy tíz évvel ezelőtt készült videó az idei US Open bajnokáról. Ennek láttán semmi kétség nem fér...","id":"20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94a6617-d9c6-4d30-bcd7-c03e4993e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73704fe-26a4-47e1-9f42-259d366d4f48","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Naomi_Oszaka_babszemekkel_es_evopalcikaval_treningezte_magat_tiz_evesen","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:28","title":"Naomi Oszaka babszemekkel és evőpálcikával tréningezte magát tíz évesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most a nemzetközi pénzügyekért felelős alelnök jelentette be a távozását, tovább növelve az elmúlt napokban a céget elhagyó vezetők számát.","shortLead":"Most a nemzetközi pénzügyekért felelős alelnök jelentette be a távozását, tovább növelve az elmúlt napokban a céget...","id":"20180913_tovabb_fogyatkozik_a_tesla_vezerkara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6b389f-fca9-48ec-92e1-cf6355f61b0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_tovabb_fogyatkozik_a_tesla_vezerkara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:11","title":"Baljós jelek: tovább fogyatkozik a Tesla vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kölcsönlakás című vígjáték a színésznő első rendezése lesz, a Filmalap 350 millióval támogatta. Zenéjét Czomba Imre írja.","shortLead":"A Kölcsönlakás című vígjáték a színésznő első rendezése lesz, a Filmalap 350 millióval támogatta. Zenéjét Czomba Imre...","id":"20180913_Hollywoodban_keszul_Dobo_Kata_filmjenek_zeneje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7122544c-30b2-47ab-a0ae-b0817ebf904c","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Hollywoodban_keszul_Dobo_Kata_filmjenek_zeneje","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:59","title":"Hollywoodban készül Dobó Kata filmjének zenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]