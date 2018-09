Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","id":"20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb01899-ead2-4c98-941d-2cc6ae79adb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:01","title":"Autóútra futott, majd árokban állt meg egy kisrepülőgép Budakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan Gosling is a városban van, mivel szerepel a versenyben új, First Man című filmje. Joelle Murray, a helyi Grinder kávézó tulajdonosa pedig elég komoly kis kampányt indított a Twitteren, hogy a színész meglátogassa őket.","shortLead":"Éppen zajlik a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál, a kanadaiak pedig alaposan rápörögtek a sztárok érkezésére. Ryan...","id":"20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669d1806-3ac7-4ce7-946f-776a97e9a8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63f78b8-a240-426f-a06a-db441268c74b","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ryan_Gosling_kavezo_Grinder_Coffee_Toronto_Kanada","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:57","title":"Nyolc napig kampányolt egy kanadai nő, hogy Ryan Gosling meglátogassa: meglátogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órát kellett volna csak kibírnia az Apple-nek, hogy ne szivárogjanak ki a legfontosabb adatok az érkező új iPhone-okról, egy baki azonban közbeszólt.","shortLead":"Néhány órát kellett volna csak kibírnia az Apple-nek, hogy ne szivárogjanak ki a legfontosabb adatok az érkező új...","id":"20180912_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_iphone_xr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff42661a-7517-47f6-b28c-55033a1be644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8365dc76-df86-4913-ae15-c48cc664edd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_iphone_xr","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:56","title":"Kiszivárgott a lista: 512 GB-os iPhone-t is bemutat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor már több éve arról álmodozott, hogy angol nyelvű business school indul Magyarországon, vagyis olyan magánegyetem, ahol a jövő üzletembereit képzik. És ha lehet, unortodox módon. Ilyen intézménnyé válhat a Budapesti Corvinus Egyetem, és ezzel párhuzamosan helyzetbe hoznák a kecskeméti Matolcsy-egyetemet is. A politikai elit csak nyerhet, a tanárok és a diákok viszont kapkodják a fejüket.","shortLead":"Orbán Viktor már több éve arról álmodozott, hogy angol nyelvű business school indul Magyarországon, vagyis olyan...","id":"20180914_matolcsy_gyorgy_lanczi_andras_corvinus_neumann_janos_egyetem_kecskemet_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd86464-8749-4ee2-b23c-0208a2978a63","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_matolcsy_gyorgy_lanczi_andras_corvinus_neumann_janos_egyetem_kecskemet_felsooktatas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:30","title":"Orbán álma valósulhat meg a Corvinus átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kar nem vitatta, hogy a jegyzőkönyv közérdekből nyilvános, de az adatszolgáltatásért már pénzt kértek. Egész pontosan 30 ezer forintot.","shortLead":"A kar nem vitatta, hogy a jegyzőkönyv közérdekből nyilvános, de az adatszolgáltatásért már pénzt kértek. Egész pontosan...","id":"20180913_30_ezret_kert_az_Atlatszotol_a_nyilvanos_jegyzokonyvert_a_szegedi_fogorvosi_kar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df195bce-57cc-4569-950f-bd10887f3ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_30_ezret_kert_az_Atlatszotol_a_nyilvanos_jegyzokonyvert_a_szegedi_fogorvosi_kar","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:05","title":"30 ezret kért az Átlátszótól a nyilvános jegyzőkönyvért a szegedi fogorvosi kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan tanfolyamba, ahol az oktató egyáltalán nem magyaráz magyarul? Nyelvtanárok mesélnek az egy- és a kétnyelvű oktatásról.","shortLead":"Kell-e közvetítő nyelv ahhoz, hogy hatékonyan tanuljunk angolul vagy németül? Bele merünk-e vágni egy olyan...","id":"20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e146feb-6c37-4980-868b-702467797035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f397eb-3b93-4630-bf6d-3ebd665b9544","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180912_eduline_Lassabban_tanulunk_angolul_ha_a_tanar_magyarul_is_magyaraz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:00","title":"Lassabban tanulunk angolul, ha a tanár magyarul is magyaráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem tao-programjait nem hozta nyilvánosságra. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy a törvényi előírások ezt kötelezővé teszik, a Kolovics János vezette klub sem éves beszámolót, sem...","id":"20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a661ac99-ff29-40e2-a748-41b3f3a34a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Tobb_tizmillio_taopenzzel_egyutt_tunt_el_a_fideszes_polgarmester_az_MLSZ_asszisztalt_hozza","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:28","title":"Több tízmillió tao-pénzzel együtt tűnt el a fideszes polgármester, az MLSZ asszisztált hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679b3b4a-40b9-48d9-8af9-cb8feaab415e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, maradnak az Európai Néppártban, ám ez Török Gábor politikai elemző szerint kérdéses.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, maradnak az Európai Néppártban, ám ez Török Gábor politikai elemző...","id":"20180912_Torok_Nehezen_elkepzelheto_hogy_ezek_utan_a_Fidesznek_legyen_jovoje_az_Europai_Neppartban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679b3b4a-40b9-48d9-8af9-cb8feaab415e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78248490-e7c4-4b38-8968-d9b819c2c548","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Torok_Nehezen_elkepzelheto_hogy_ezek_utan_a_Fidesznek_legyen_jovoje_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:01","title":"Török: \"Nehezen elképzelhető, hogy ezek után a Fidesznek legyen jövője az Európai Néppártban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]