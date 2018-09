Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Fél évtized után új stúdióalbumot jelentetett meg minden poplegendák egyik élő legnagyobbika, Paul McCartney. A lenyűgözően szellemes felvezető kampány után lássuk a lemezt magát.","shortLead":"Fél évtized után új stúdióalbumot jelentetett meg minden poplegendák egyik élő legnagyobbika, Paul McCartney...","id":"20180913_Paul_McCartney_uj_nagylemez_Egypt_Station","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da11ca-9f22-4e0a-a22a-d9f53e896ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Paul_McCartney_uj_nagylemez_Egypt_Station","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:00","title":"Profi az előjáték, de mennyi van Paul McCartney új nagylemezében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f28968-0e20-4d3e-aa77-774bd66d3328","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence, mostanra 2-es erősségűre enyhült az ötös skálán.","shortLead":"Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence, mostanra 2-es erősségűre enyhült...","id":"20180913_nagyot_gyengult_de_meg_mindig_eletveszelyes_florence_hurrikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f28968-0e20-4d3e-aa77-774bd66d3328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a415ac-e456-4715-97f4-32f1e44baf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_nagyot_gyengult_de_meg_mindig_eletveszelyes_florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:04","title":"Nagyot gyengült, de még mindig életveszélyes Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2988f4eb-3cf3-4fe9-82ee-1fd861d35196","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rendezőként is bemutatkozik a közönségnek Halle Berry Oscar-díjas színésznő, aki márciusban kezdi el forgatni a Bruised című harcművészeti filmet.","shortLead":"Rendezőként is bemutatkozik a közönségnek Halle Berry Oscar-díjas színésznő, aki márciusban kezdi el forgatni a Bruised...","id":"20180912_halle_berry_filmet_rendez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2988f4eb-3cf3-4fe9-82ee-1fd861d35196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c9a99f-05ac-4ea0-bbb6-c862afccaf5a","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_halle_berry_filmet_rendez","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:41","title":"Újabb hollywoodi színészsztárból lesz rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyperces trailer alapján túl sok a nő az életében, és túl kevés a férfi.","shortLead":"Az egyperces trailer alapján túl sok a nő az életében, és túl kevés a férfi.","id":"20180914_Tenyleg_elhallgatjak_Freddie_Mercury_szexulitasat_a_filmben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4437ca33-cbc7-4435-afa3-a16f22b9e9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a520029-3c38-4fa1-b696-6c68d5795a13","keywords":null,"link":"/kultura/20180914_Tenyleg_elhallgatjak_Freddie_Mercury_szexulitasat_a_filmben","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:45","title":"Tényleg elhallgatják Freddie Mercury szexulitását a filmben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0739da3b-9c3e-4a48-aa84-47c49409651f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy ennek az autónak az egyedivé tételére komoly pénzt fordítottak, de a végeredmény legalábbis véleményesre sikeredett.","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy ennek az autónak az egyedivé tételére komoly pénzt fordítottak, de a végeredmény...","id":"20180913_cadillac_konnyufemfelni_hatalmas_kerekek_tuning_amerikai_auto_automosas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0739da3b-9c3e-4a48-aa84-47c49409651f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46675c2c-8141-4d8b-b169-931cb74516aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_cadillac_konnyufemfelni_hatalmas_kerekek_tuning_amerikai_auto_automosas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:41","title":"A nap autós videója: Amikor a vagyon mellé nem feltétlenül társul ízlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e073579-2420-446b-9e5c-516c90314482","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a hazai és világsajtónak adott témát a szerdán kétharmados többséggel elfogadott Sargentini-jelentés. A magyar kormányzat tevékenységét az uniós elvekkel ellentétes demokráciarombolásnak minősítő dokumentum a digitális népművészeket is megihlette. Íme a legviccesebb alkotások.","shortLead":"Nem csak a hazai és világsajtónak adott témát a szerdán kétharmados többséggel elfogadott Sargentini-jelentés. A magyar...","id":"20180913_sargentini_jelentes_memek_orban_viktor_eu_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e073579-2420-446b-9e5c-516c90314482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd14ccfd-b55f-4320-9d8e-6d531e2c380c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_sargentini_jelentes_memek_orban_viktor_eu_europai_parlament","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:02","title":"Orbán Viktor szupersztár – beindította a mémgyárat a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e15e30-6fea-4f82-8ea8-eae435b5ca6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltelt egy nap az EP szerdai voksolása óta, a kormányfő pedig azóta sem közölt semmit Facebook-oldalán. A fideszesek mind egyenválaszt adnak, ő azonban elnémult.","shortLead":"Eltelt egy nap az EP szerdai voksolása óta, a kormányfő pedig azóta sem közölt semmit Facebook-oldalán. A fideszesek...","id":"20180913_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_judith_sargentini_sargentini_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e15e30-6fea-4f82-8ea8-eae435b5ca6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6054a80-9049-4edc-b5bf-2a01f51b85a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_orban_viktor_fidesz_magyar_kormany_judith_sargentini_sargentini_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:03","title":"Orbán még mindig nem tért magához a Sargentini-szavazás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális küzdelemben – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális...","id":"20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eabdd04-e5ed-473e-b9ac-034cc43c2304","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:03","title":"Olcsó gyógyszerrel is legyőzhetők a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]