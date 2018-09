Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9db645b-e523-418f-bc48-cd2d2f2c4a57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább mini bölcsődéket kell nyitni minden településen, ahol ezt akár csak öt család igényli. Sok kistelepülésen jelentkező van, de pénz nincs a nyitásra.","shortLead":"Legalább mini bölcsődéket kell nyitni minden településen, ahol ezt akár csak öt család igényli. Sok kistelepülésen...","id":"20180913_Kotelezo_a_mini_bolcsode_nyitasa_de_sok_helyen_nincs_ra_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9db645b-e523-418f-bc48-cd2d2f2c4a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beaf92c-6d32-4136-ab3e-eafbe770ac9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Kotelezo_a_mini_bolcsode_nyitasa_de_sok_helyen_nincs_ra_penz","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:25","title":"Kötelező a mini bölcsőde nyitása, de sok helyen nincs rá pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"","category":"vilag","description":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában nem csak a tenger közelében, hanem a szárazföld belsejében élők is életveszélyben vannak. A BBC összegyűjtötte, miért okozhat komoly károkat a Florence annak ellenére, hogy az öt fokozatú hurrikán-skálán már csak egyes fokozatot kapott.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és...","id":"20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad237a66-921a-46b1-b230-a7999fbd9f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Ezért különösen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az Apple legutóbb tavaly emelte meg az iPhone-ok árszintjét. Idén is hozzányúltak a maximumhoz: az idei modellek között több félmillió forintos is van.","shortLead":"Az Apple legutóbb tavaly emelte meg az iPhone-ok árszintjét. Idén is hozzányúltak a maximumhoz: az idei modellek között...","id":"20180912_apple_iphone_xs_ara_xs_max_xr_mennyibe_kerul_magyar_ar_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adbdf6d-662f-477d-989e-530fbfec5497","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_apple_iphone_xs_ara_xs_max_xr_mennyibe_kerul_magyar_ar_megjelenes","timestamp":"2018. szeptember. 12. 21:28","title":"Mennyibe kerülnek az új iPhone-ok? Mutatjuk a magyar árakat, nem fognak tetszeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy 33 éves férfit, aki az utóbbi napokban tartott chemnitzi szélsőjobboldali demonstrációk egyikén Hitler-köszöntést mutatott a tömegnek. A meg nem nevezett férfi 2000 eurós büntetést és nyolc hónapos, felfüggesztett börtönt kapott.","shortLead":"Gyorsított eljárásban ítéltek el egy 33 éves férfit, aki az utóbbi napokban tartott chemnitzi szélsőjobboldali...","id":"20180913_Nyolc_honap_a_chemnitzi_Hitlerkoszontesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b060390-be3f-490d-9e88-2b1e1abf6db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dda164-676f-4a25-a728-3159690663b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Nyolc_honap_a_chemnitzi_Hitlerkoszontesert","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Nyolc hónap felfüggesztett a chemnitzi Hitler-köszöntésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b368ece5-5dfc-462b-9164-6a860ad2b619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti lakhelyéről.","shortLead":"A 34 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti lakhelyéről.","id":"20180913_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg_sheffield_maximilan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b368ece5-5dfc-462b-9164-6a860ad2b619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3cda10-bef5-47fc-babf-e47653516e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg_sheffield_maximilan","timestamp":"2018. szeptember. 13. 07:55","title":"Szökött foglyot keres a rendőrség, Sheffield Maximilán lépett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minisztérium egyeztetett a közúttal, és arra jutottak megpróbálják leegyszerűsíteni az M0-sra felhajtani akarók dolgát. ","shortLead":"A minisztérium egyeztetett a közúttal, és arra jutottak megpróbálják leegyszerűsíteni az M0-sra felhajtani akarók...","id":"20180913_Palkovicsek_is_megprobalkoznak_a_csepeli_kozlekedesi_kaosz_megoldasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d29ae28-bece-4335-9b71-bf59785d905d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Palkovicsek_is_megprobalkoznak_a_csepeli_kozlekedesi_kaosz_megoldasaval","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:01","title":"Palkovicsék is megpróbálkoznak a csepeli közlekedési káosz megoldásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvette a Ruben Brandt, a gyűjtő című új magyar animáció észak-amerikai és latin-amerikai forgalmazási jogait a Sony Pictures Classics (SPC). ","shortLead":"Megvette a Ruben Brandt, a gyűjtő című új magyar animáció észak-amerikai és latin-amerikai forgalmazási jogait a Sony...","id":"20180913_Itt_a_lehetoseg_hogy_magyar_animacioert_rajongjanak_az_amerikai_nezok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cbaad1-3f83-4d12-a37d-a31ed572ed3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e27332-89b4-4693-993c-4ea7d0dc279b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Itt_a_lehetoseg_hogy_magyar_animacioert_rajongjanak_az_amerikai_nezok","timestamp":"2018. szeptember. 14. 07:30","title":"Itt a lehetőség, hogy magyar animációért rajongjanak az amerikai nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert a harmadik helyezettet utólag kizárták.","shortLead":"Kelly Sotherton eredetileg ötödik helyen végzett a 2008-as pekingi olimpián, de most kiderült, hogy előre léphet, mert...","id":"20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605668c-7766-433d-a951-473148842e27","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Tiz_evvel_az_olimpiai_verseny_utan_kapott_bronzermet_egy_brit_hetprobazo","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:42","title":"Tíz évvel az olimpiai verseny után kapott bronzérmet egy brit hétpróbázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]