[{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hatályba lépett a korábbinál szigorúbb szegedi zajrendelet, amely - más rendelkezések mellett - időbeli korlátot határoz meg a legtöbb szabadtéri rendezvényen használható hangosításra.\r

","shortLead":"Hatályba lépett a korábbinál szigorúbb szegedi zajrendelet, amely - más rendelkezések mellett - időbeli korlátot...","id":"20180915_Hangos_vita_kozepette_lepett_eletbe_a_megszigoritott_szegedi_zajrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241eb1e5-b546-4d40-96e5-c33f0878ad10","keywords":null,"link":"/elet/20180915_Hangos_vita_kozepette_lepett_eletbe_a_megszigoritott_szegedi_zajrendelet","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:29","title":"Hangos vita közepette lépett életbe a megszigorított szegedi zajrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jeff Bezos, az Amazon alapítója hajléktalan családok megsegítésére és iskola-előkészító programokra szánja a pénzt.","shortLead":"Jeff Bezos, az Amazon alapítója hajléktalan családok megsegítésére és iskola-előkészító programokra szánja a pénzt.","id":"20180913_Ketmilliard_dollaros_jotekonysagi_alapot_hoz_letre_a_vilag_leggazdagabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d377270-0c4d-4bb5-951c-7e977cb995e2","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Ketmilliard_dollaros_jotekonysagi_alapot_hoz_letre_a_vilag_leggazdagabb_embere","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:30","title":"Kétmilliárd dollárból jótékonykodik a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megnyitják a nagyközönség előtt a Duna Aréna versenymedencéjét.","shortLead":"Megnyitják a nagyközönség előtt a Duna Aréna versenymedencéjét.","id":"20180914_duna_arena_medence_hosszu_katinka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668f3c11-0e36-4cf4-a558-95011b3c889d","keywords":null,"link":"/sport/20180914_duna_arena_medence_hosszu_katinka","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:41","title":"Vasárnaponként úszhat ott, ahol Hosszú Katinka háromszor világbajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","shortLead":"Az Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal szerint egyre több fiatal válik függővé a termékek miatt.","id":"20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f558df46-c5c3-4ce5-866e-e720676649d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92076e3d-4e82-4833-b228-3140c13d8432","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Betiltanak_az_izesitett_ecigik_nagy_reszet_Amerikaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:37","title":"Betiltanák az ízesített e-cigik nagy részét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor már több éve arról álmodozott, hogy angol nyelvű business school indul Magyarországon, vagyis olyan magánegyetem, ahol a jövő üzletembereit képzik. És ha lehet, unortodox módon. Ilyen intézménnyé válhat a Budapesti Corvinus Egyetem, és ezzel párhuzamosan helyzetbe hoznák a kecskeméti Matolcsy-egyetemet is. A politikai elit csak nyerhet, a tanárok és a diákok viszont kapkodják a fejüket.","shortLead":"Orbán Viktor már több éve arról álmodozott, hogy angol nyelvű business school indul Magyarországon, vagyis olyan...","id":"20180914_matolcsy_gyorgy_lanczi_andras_corvinus_neumann_janos_egyetem_kecskemet_felsooktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd86464-8749-4ee2-b23c-0208a2978a63","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_matolcsy_gyorgy_lanczi_andras_corvinus_neumann_janos_egyetem_kecskemet_felsooktatas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:30","title":"Orbán álma valósulhat meg a Corvinus átalakításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs baj, ha lemaradt volna az Apple szeptember 12-i nagy bejelentéséről, ugyanis hivatalos videókon nézheti meg a 2018-as újdonságokat.","shortLead":"Nincs baj, ha lemaradt volna az Apple szeptember 12-i nagy bejelentéséről, ugyanis hivatalos videókon nézheti meg...","id":"20180915_apple_videok_uj_iphone_xs_max_xr_apple_watch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f23562f-1c44-4623-95a7-101ec4aebac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_apple_videok_uj_iphone_xs_max_xr_apple_watch","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:03","title":"108 másodpercben a lényeg: videón az új iPhone-ok legfontosabb újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy most ismertetett tanulmány eredményei alapján a kutatók úgy látják, a kezelések új útjai nyílhatnak meg a skizofréniában szenvedők előtt. ","shortLead":"Egy most ismertetett tanulmány eredményei alapján a kutatók úgy látják, a kezelések új útjai nyílhatnak meg...","id":"20180914_skizofrenia_kutatas_immunsejt_emberi_agy_skizofren_molekularis_biologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b715bb5d-18f1-4b41-9c5e-5dee48fa0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80a997b-330a-4d2a-bb37-16ac3c13b264","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_skizofrenia_kutatas_immunsejt_emberi_agy_skizofren_molekularis_biologia","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:00","title":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"400 méter gyorson és 200 méter pillangón is elsőként csapott a célba.","shortLead":"400 méter gyorson és 200 méter pillangón is elsőként csapott a célba.","id":"20180913_Hosszu_Katinka_ma_ket_aranyermet_is_nyert_Dohaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8113f9cc-5422-40d0-bd40-f18aee2f864b","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Hosszu_Katinka_ma_ket_aranyermet_is_nyert_Dohaban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:27","title":"Hosszú Katinka ma két aranyérmet is nyert Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]