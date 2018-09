Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3439441-dee2-4335-a1d0-392934edf52d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia művészeti iskola elismerte, hogy manipuláltak egy diákokról készült csoportképet csak azért, hogy az amerikaiak számára is előnyös színben tüntessék fel az intézményt. ","shortLead":"Egy francia művészeti iskola elismerte, hogy manipuláltak egy diákokról készült csoportképet csak azért...","id":"20180913_Nem_volt_eleg_fekete_diakja_egy_francia_iskolanak_hat_photoshoppoltak_maguknak_nehanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3439441-dee2-4335-a1d0-392934edf52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5104bffa-a887-4780-8418-b8b1f0cb8685","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Nem_volt_eleg_fekete_diakja_egy_francia_iskolanak_hat_photoshoppoltak_maguknak_nehanyat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:29","title":"Nem volt elég fekete diákja egy francia iskolának, hát photoshoppoltak maguknak néhányat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e0fe63-2d41-4780-8a90-5c7a4ee84ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Andrássy úti villák és paloták iránt az utóbbi években egyre élénkült az érdeklődés, és mára szinte mindenki bevásárolta magát oda, akinek a NER-ben szava van.","shortLead":"Az Andrássy úti villák és paloták iránt az utóbbi években egyre élénkült az érdeklődés, és mára szinte mindenki...","id":"20180913_Bekebelezte_a_NER_az_Andrassy_utat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e0fe63-2d41-4780-8a90-5c7a4ee84ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1addcb61-38da-49e8-b203-c6f7d259a8fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Bekebelezte_a_NER_az_Andrassy_utat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:01","title":"Bekebelezte a NER az Andrássy utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","shortLead":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","id":"20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452533b-8628-426d-8c58-0edf1ed659a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:18","title":"Videó: Egyszerre csapott le a NAV három adócsaló bűnbandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is több? Erről is szó lesz a szombaton kezdődő, Beszélgetések a jövőről című vitasorozatban. ","shortLead":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is...","id":"20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7979c-f9e2-4d92-859d-e31da647310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:12","title":"Szombattól lehet vitázni a jövőről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa a világ minden püspöki konferenciájának elnökét meghívta. A meglehetősen kényes témában még soha nem tartottak ekkora tanácskozást egyházi vezetők.","shortLead":"Ferenc pápa a világ minden püspöki konferenciájának elnökét meghívta. A meglehetősen kényes témában még soha nem...","id":"20180914_Minden_eddiginel_nagyobb_tanacskozast_szervez_a_szexualis_botranyok_miatt_a_Vatikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552e521e-5f3c-4657-84eb-622d73308418","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Minden_eddiginel_nagyobb_tanacskozast_szervez_a_szexualis_botranyok_miatt_a_Vatikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:10","title":"Minden eddiginél nagyobb tanácskozást szervez a szexuális botrányok miatt a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán, erkélyről erkélyre felmászva megmentett egy korlátról kilógó négyéves gyereket. Gassama akkor még illegálisan tartózkodott a francia fővárosban. ","shortLead":"Mamoudou Gassamát nemcsak Párizsban, de Európa-szerte hősként ünnepelték, miután tavasszal egy épület homlokzatán...","id":"20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d810ead-43cc-4cb6-8b05-2551006107d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Megkapta_a_francia_allampolgarsagot_a_Pokember","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:58","title":"Megkapta a francia állampolgárságot a \"Pókember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"EKG-szerű mérésekre is képes már az új Apple Watch, arra azonban csak most derült fény, hogy a funkció első körben kizárólag az Egyesült Államokban lesz elérhető. De még ott sem azonnal.","shortLead":"EKG-szerű mérésekre is képes már az új Apple Watch, arra azonban csak most derült fény, hogy a funkció első körben...","id":"20180914_apple_watch_4_uj_iphone_2018_ekg_meres_szivritmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722fa853-6228-4b92-a05b-5d3b8c273e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72567096-e62e-4e27-a5a3-cf5e39c4db88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_apple_watch_4_uj_iphone_2018_ekg_meres_szivritmus","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:03","title":"Az Apple órájának legizgalmasabb funkciója nálunk nem fog működni egy jó darabig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","shortLead":"A reformatus.hu-nak beszélt az Emmi korábbi vezetője a jövőjéről.","id":"20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6f47500-85ed-4a6b-a171-a072b4dec621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660e5b6-0750-4db7-b2a7-c60bf0903e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Balog_Zoltannak_fontosabb_az_egyhaz_mint_a_kepviseloseg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Balog Zoltánnak fontosabb az egyház, mint a képviselőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]