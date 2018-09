Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","shortLead":"Molnár Attilát internetes szavazáson választották meg az év polgármesterének. ","id":"20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a70b31ff-cf22-49a6-9381-594b67fa0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fe54fb-1cb7-4bfa-9df8-e89e46f2505f","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Egy_fideszes_kepviselo_lett_az_ev_polgarmestere__foto","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:31","title":"Egy fideszes lett az év polgármestere – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont, hogy minden családban más-más kérdéseket vet fel. A szülők gyakran csak a gép előtt kuksoló gyereket látják, arról néha fogalmuk sincs, hogy mit csinál a neten, mivel játszik, kikkel lép kapcsolatba.","shortLead":"A gyerekek is részei a digitális világnak, ezt a folyamatot nem tudjuk, és nem is kell megállítani, tény viszont...","id":"20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e240131-548b-4dc1-92d9-be09119c192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd69b6-2bbe-41ba-aa4a-f2d67cc068c0","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Gyerekek_az_interneten_kepernyo_digitalis_eszkoz","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:12","title":"Amíg a szülők nem teszik le a kütyüt, a gyerekek se fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355b9317-cd82-4acb-9e0d-90cd194c57fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit kutatás most arra jutott, hogy minél több tejterméket fogyaszt az ember, annál jobbat tesz az egészségének. ","shortLead":"Egy brit kutatás most arra jutott, hogy minél több tejterméket fogyaszt az ember, annál jobbat tesz az egészségének. ","id":"20180913_Ujabb_fordulat_a_zsiros_tejtermekek_is_kifejezetten_jot_tesznek_a_szivnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=355b9317-cd82-4acb-9e0d-90cd194c57fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae375d1-a7b3-4f1f-98b8-20167b58f5d2","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Ujabb_fordulat_a_zsiros_tejtermekek_is_kifejezetten_jot_tesznek_a_szivnek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:05","title":"Újabb fordulat: a zsíros tejtermékek is kifejezetten jót tesznek a szívnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentből kieső képviselőt nem hagyták magára.","shortLead":"A parlamentből kieső képviselőt nem hagyták magára.","id":"20180913_Allando_szerzodest_kotott_Repassy_Roberttel_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f89ce34-bd7d-4ec5-b0fb-1e59b7cded63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe534eb5-c545-492c-9292-5c0fc5299575","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Allando_szerzodest_kotott_Repassy_Roberttel_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:25","title":"Állandó szerződést kötött Répássy Róberttel a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Fél évtized után új stúdióalbumot jelentetett meg minden poplegendák egyik élő legnagyobbika, Paul McCartney. A lenyűgözően szellemes felvezető kampány után lássuk a lemezt magát.","shortLead":"Fél évtized után új stúdióalbumot jelentetett meg minden poplegendák egyik élő legnagyobbika, Paul McCartney...","id":"20180913_Paul_McCartney_uj_nagylemez_Egypt_Station","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89b3e07-1069-4443-bfea-79a903728b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da11ca-9f22-4e0a-a22a-d9f53e896ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Paul_McCartney_uj_nagylemez_Egypt_Station","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:00","title":"Profi az előjáték, de mennyi van Paul McCartney új nagylemezében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentés elfogadásával világos jelzést küldtek a magyar miniszterelnök az EP-képviselők, hol a helye. Hiába épít rá kampányt majd a Fidesz, nem jött jól neki a bíráló jelentés. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadásával világos jelzést küldtek a magyar miniszterelnök az EP-képviselők, hol a helye...","id":"20180915_Fulke_Orbannak_megmondtak_Europaban_nem_tehet_meg_akarmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0f9668-bf01-487c-92fa-be08a57ece9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Fulke_Orbannak_megmondtak_Europaban_nem_tehet_meg_akarmit","timestamp":"2018. szeptember. 15. 10:00","title":"Fülke: Orbánnak megmondták Európában, nem tehet meg akármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft Surface vezető kommunikációs menedzserének feltűnt valami.","shortLead":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft...","id":"20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335d4730-3f1c-45d5-a756-104655bf6a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:03","title":"Különös vád: a Microsofttól másolt az Apple a szerdai bemutatón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8e814f-2980-488f-91e1-c3ba6f267405","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Bella_Ciao__partizandallal_uzen_Tom_Waits_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8e814f-2980-488f-91e1-c3ba6f267405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef358f5-6f50-426f-9416-fdca0630f7f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Bella_Ciao__partizandallal_uzen_Tom_Waits_Trumpnak","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:55","title":"Bella Ciao – partizándallal üzen Tom Waits Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]