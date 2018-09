Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faeb5ee0-b085-4088-bd60-7e53dcb1c2e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési baleset történt az A11-es autópályán Norfolknál, egy fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy szürke furgon bevág, előz, majd repül. Jött a körforgalom, amit nem tudott bevenni a jármű.","shortLead":"Közlekedési baleset történt az A11-es autópályán Norfolknál, egy fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy szürke furgon...","id":"20180914_Hatalmasat_repult_a_furgon_a_levegoben_nem_vette_be_a_korforgalmat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faeb5ee0-b085-4088-bd60-7e53dcb1c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5141371-8f85-45df-ade7-52929e47ea92","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_Hatalmasat_repult_a_furgon_a_levegoben_nem_vette_be_a_korforgalmat__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:17","title":"Hatalmasat repült a furgon a levegőben, nem vette be a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik motorcsónakkal átkeltek a máltai vizeken, és az olaszországi Lampedusa szigetén kötöttek ki. Salvini szerint Málta teljesen kivonja magát a migráció ellenőrzéséből. Közben Herbert Kickl szabadságpárti osztrák belügyminiszter azt mondta: az EU elhamarkodottan vetette el azt az elképzelést, hogy Észak-Afrikában gyűjtőtáborokat hozzanak létre az Európába áhítozó migránsok számára.\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik...","id":"20180914_Elesednek_a_bevadnrolasi_vitak_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e32004a-2be3-48a9-bf5b-26f22af83b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elesednek_a_bevadnrolasi_vitak_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:50","title":"Salvini szemrehányást tett Máltának a menekültek átengedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített. Egy erőnléti edző szerint borzalmasan megviselte az egyik eset.","shortLead":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített...","id":"20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5158ce1-d686-435d-a255-982d7a2b9406","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"„Messi úgy sírt ott, mintha meghalt volna az anyja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fe9f45-53e0-44d9-b43e-34a2d1145444","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Öt góllal győzték le Japánt.","shortLead":"Öt góllal győzték le Japánt.","id":"20180913_Gyozelemmel_zarta_a_csoportkort_a_magyar_ferfi_vizilabdavalogatott_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1fe9f45-53e0-44d9-b43e-34a2d1145444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f139dd3-c90c-4bb7-bbdb-02065e0115ac","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Gyozelemmel_zarta_a_csoportkort_a_magyar_ferfi_vizilabdavalogatott_Berlinben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 22:00","title":"Győzelemmel zárta a csoportkört a magyar férfi vízilabda-válogatott Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján, a Galaxy Note10-en. Erről a modellről kaptunk most egy hírt.","shortLead":"Néhány hete csupán, hogy megjelent a Galaxy Note9, de ez nem jelenti azt, hogy a Samsung már ne dolgozna utódján...","id":"20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171a488e-aa96-44cf-8a1d-3554d763c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1325febb-214f-4931-9046-73baca439a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_samsung_galaxy_note10_kodneve_da_vinci","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:03","title":"Da Vinci: árulkodó kódnevet adtak egy jövő évi csúcstelefonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két Hajdú-Bihar megyei férfi ügye tele van váratlan fordulatokkal.","shortLead":"A két Hajdú-Bihar megyei férfi ügye tele van váratlan fordulatokkal.","id":"20180913_Eliteltek_majd_felmentettek_az_apafia_parost_karpotlast_is_kaptak_majd_kiderult_hogy_megis_csak_bunosek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8442f98-bef1-446c-82ff-a338c10bd8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f0aed-9155-4d76-91e6-bca195a3ccb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eliteltek_majd_felmentettek_az_apafia_parost_karpotlast_is_kaptak_majd_kiderult_hogy_megis_csak_bunosek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:55","title":"Elítélték majd felmentették az apa-fia párost, kárpótlást is kaptak, majd kiderült, hogy mégis csak bűnösek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc489e1-682f-422a-ad7d-5de79fd06a90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme a bizonyíték.","shortLead":"Íme a bizonyíték.","id":"20180914_ejtoernyozes_rubik_kocka_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc489e1-682f-422a-ad7d-5de79fd06a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7811466-af4e-4d2e-9ede-1753d2a1c50e","keywords":null,"link":"/elet/20180914_ejtoernyozes_rubik_kocka_video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:25","title":"Ejtőernyőzés közben kirakni a Rubik-kockát? Nem lehetetlen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","shortLead":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","id":"20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce125b8-ed3c-433d-b8dc-20e82c589b26","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:44","title":"Andy Vajna tévéjében hirdeti magát a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]