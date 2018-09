Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"855aeb07-c348-448e-8a3d-68bcd76e53e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó közelít a hatodik X-hez, ennek ellenére patika állapotnak örvend, és emiatt alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Ez az autó közelít a hatodik X-hez, ennek ellenére patika állapotnak örvend, és emiatt alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180915_kozel_9_millio_forint_a_legdragabb_hazai_vw_bogar_video_veteran_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=855aeb07-c348-448e-8a3d-68bcd76e53e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5490eb-7d42-41a3-ac63-8524a5442e03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_kozel_9_millio_forint_a_legdragabb_hazai_vw_bogar_video_veteran_oldtimer","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:41","title":"Közel 9 millió forint a legdrágább hazai VW Bogár - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített. Egy erőnléti edző szerint borzalmasan megviselte az egyik eset.","shortLead":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített...","id":"20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5158ce1-d686-435d-a255-982d7a2b9406","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"„Messi úgy sírt ott, mintha meghalt volna az anyja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827336da-3e9a-4de0-ae4d-d5c282336f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök az osztrák hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Makó belterületén.","shortLead":"A rendőrök az osztrák hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le Makó belterületén.","id":"20180914_mako_lopott_auto_volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827336da-3e9a-4de0-ae4d-d5c282336f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998fb039-1911-4256-a23d-9b8a9764f74d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_mako_lopott_auto_volkswagen","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:21","title":"Makón kapcsolták le a régóta körözött Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft Surface vezető kommunikációs menedzserének feltűnt valami.","shortLead":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft...","id":"20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335d4730-3f1c-45d5-a756-104655bf6a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:03","title":"Különös vád: a Microsofttól másolt az Apple a szerdai bemutatón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd vezetésével folyik majd a munka.","shortLead":"Németh Szilárd vezetésével folyik majd a munka.","id":"20180914_Megalakult_a_bevandorlasellenes_kabinet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2e9076-b95f-47d2-a091-e152a1c69a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Megalakult_a_bevandorlasellenes_kabinet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:58","title":"Megalakult a bevándorlásellenes kabinet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió óriási hibát követ el, ha alábecsüli Orbán Viktort, ugyanis az alkotmányjogász szerint el fogja érni a magyar miniszterelnök azt, amit akar.","shortLead":"Az Európai Unió óriási hibát követ el, ha alábecsüli Orbán Viktort, ugyanis az alkotmányjogász szerint el fogja érni...","id":"20180914_Kim_Lane_Scheppele_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f37067-5c51-4720-946e-02fd6e8ed438","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Kim_Lane_Scheppele_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:26","title":"Kim Lane Scheppele: Magyarország már nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták szerdán a legújabb iPhone-okat, és ahogy megírtuk, akad közöttük olyan, amelynek magyarországi ára jócskán meghaladja a félmillió forintot. Az Apple új termékei nemcsak nálunk drágák, az Egyesült Államokban is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk az ezekre vágyó vásárlóknak, de az még a Mashable-t is meglepte, hogy Európában milyen sokat kell kifizetni értük.","shortLead":"Bemutatták szerdán a legújabb iPhone-okat, és ahogy megírtuk, akad közöttük olyan, amelynek magyarországi ára jócskán...","id":"20180914_iphone_telefonok_sokkal_dragabbak_magyarorszagon_mint_az_egyesult_allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae6b23-9808-4685-806b-259223ce4982","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_iphone_telefonok_sokkal_dragabbak_magyarorszagon_mint_az_egyesult_allamokban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:02","title":"Még az amerikaiak is lehidaltak attól, milyen drága nálunk az iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43030969-81d8-4a99-b34d-9a6f69c78558","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kisebb társasházakat, valamint az iker-, sor- és családi házakat még éppen be lehet fejezni 2020-ig.","shortLead":"A kisebb társasházakat, valamint az iker-, sor- és családi házakat még éppen be lehet fejezni 2020-ig.","id":"20180914_Meglepo_de_ujabb_epitesi_hullam_indult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43030969-81d8-4a99-b34d-9a6f69c78558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceab005-ea6d-4362-8380-5f353cbc4868","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Meglepo_de_ujabb_epitesi_hullam_indult","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:56","title":"Meglepő, de újabb építési hullám indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]