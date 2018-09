Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC először veszített pontokat a német labdarúgó-bajnokságban, mivel szombaton 2-2-es döntetlent játszott a harmadik forduló előtt ugyancsak százszázalékos Wolfsburg otthonában.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC először veszített pontokat a német labdarúgó-bajnokságban, mivel szombaton 2-2-es...","id":"20180915_Dardai_Pal_Hertha_Wolfsburg_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edce741e-e7bd-4353-951a-617a02b0546b","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Dardai_Pal_Hertha_Wolfsburg_foci","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:10","title":"Először veszített pontokat Dárdai Herthája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is több? Erről is szó lesz a szombaton kezdődő, Beszélgetések a jövőről című vitasorozatban. ","shortLead":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is...","id":"20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7979c-f9e2-4d92-859d-e31da647310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:12","title":"Szombattól lehet vitázni a jövőről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd27fc2-44fd-448d-80ab-43a8b962ff4b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy arcfelismerő algoritmus tévesztése elméletben megmosolyogtató, gyakorlatban szomorú következményekkel járhat. De akkor sem feltétlenül aludhatunk nyugodtan, ha jól működik a technológia.","shortLead":"Egy arcfelismerő algoritmus tévesztése elméletben megmosolyogtató, gyakorlatban szomorú következményekkel járhat. De...","id":"201832__arcfelismeres__hibahatar__fals_pozitiv__lathatoan_problemas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd27fc2-44fd-448d-80ab-43a8b962ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a9cb5-9c1a-418f-b67b-04807a86e546","keywords":null,"link":"/tudomany/201832__arcfelismeres__hibahatar__fals_pozitiv__lathatoan_problemas","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:00","title":"Olyat láttak a képviselők, hogy elmehet a kedvük az arcfelismerő rendszerek engedélyezésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e6ff4f-81c8-435c-8c9c-46f85bb55f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajkai tűzoltók hozták fel a mélyből a sérültet.","shortLead":"Az ajkai tűzoltók hozták fel a mélyből a sérültet.","id":"20180915_Leesett_egy_ember_a_somloi_var_falarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e6ff4f-81c8-435c-8c9c-46f85bb55f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cf34b0-78e6-4890-a242-3529c8de27b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Leesett_egy_ember_a_somloi_var_falarol","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:43","title":"Leesett egy ember a somlói vár faláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az angol élvonalba tarthat Dzsudzsák Balázs, egyelőre még nincsen csapata.","shortLead":"Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az angol élvonalba tarthat Dzsudzsák Balázs, egyelőre még nincsen csapata.","id":"20180915_Boloni_Laszlo_Dzsudzsak_Balazs_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8627ba1c-99ad-473e-94a2-ac3768899015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a7d7c5-cb78-4803-9316-10ed239d2eb3","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Boloni_Laszlo_Dzsudzsak_Balazs_foci","timestamp":"2018. szeptember. 15. 14:33","title":"Bölöni László: Javasolni akartam Dzsudzsákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok elleni összeesküvésben és az igazságszolgáltatás akadályoztatásában Paul Manafort, írja az amerikai sajtó.","shortLead":"Bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok elleni összeesküvésben és az igazságszolgáltatás akadályoztatásában Paul...","id":"20180914_Bunosnek_vallja_magat_es_vadalkut_kot_Trump_volt_kampanyfonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508ebf0-492d-4f38-adea-257763a9ec40","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Bunosnek_vallja_magat_es_vadalkut_kot_Trump_volt_kampanyfonoke","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:06","title":"Bűnösnek vallja magát és vádalkut köt Trump volt kampányfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3eb9ad-53f7-4ac4-b330-0d9b351ae58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem pénteken hivatalosan is megkezdte új tanévét. Az évnyitó ünnepségen a CEU alapelvei – a szabad gondolkodás, a sokszínűség és a nyílt társadalom szellemében köszöntötték a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat és a meghívott vendégeket.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem pénteken hivatalosan is megkezdte új tanévét. Az évnyitó ünnepségen a CEU alapelvei – a szabad...","id":"20180914_Megkezdodott_a_CEU_uj_taneve__Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce3eb9ad-53f7-4ac4-b330-0d9b351ae58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485eec22-256c-48df-bce7-233473edb279","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Megkezdodott_a_CEU_uj_taneve__Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:48","title":"Megkezdődött a CEU új tanéve – Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e62d53-3e01-4912-8405-2110e698bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja a Geekbenchre, azután az AnTuTu oldalra is felkerültek részletek a Razer Phone bivalyerősnek tűnő utódjáról.","shortLead":"Pár napja a Geekbenchre, azután az AnTuTu oldalra is felkerültek részletek a Razer Phone bivalyerősnek tűnő utódjáról.","id":"20180914_razer_phone2_benchmark_geekbench_antutu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e62d53-3e01-4912-8405-2110e698bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754828d6-c073-484a-96a9-f6686d58e4ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_razer_phone2_benchmark_geekbench_antutu","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:03","title":"Árulkodó benchmark: újabb részletek az ütős Razer-telefon utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]