[{"available":true,"c_guid":"b0e62d53-3e01-4912-8405-2110e698bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja a Geekbenchre, azután az AnTuTu oldalra is felkerültek részletek a Razer Phone bivalyerősnek tűnő utódjáról.","shortLead":"Pár napja a Geekbenchre, azután az AnTuTu oldalra is felkerültek részletek a Razer Phone bivalyerősnek tűnő utódjáról.","id":"20180914_razer_phone2_benchmark_geekbench_antutu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0e62d53-3e01-4912-8405-2110e698bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754828d6-c073-484a-96a9-f6686d58e4ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_razer_phone2_benchmark_geekbench_antutu","timestamp":"2018. szeptember. 14. 17:03","title":"Árulkodó benchmark: újabb részletek az ütős Razer-telefon utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. Most az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikánt illusztrálták így. ","shortLead":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják...","id":"20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24355f28-8399-48d7-a3b3-c2fcbc92ab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:06","title":"Ebből a videóból garantáltan meg fogja érteni, milyen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"","category":"vilag","description":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában nem csak a tenger közelében, hanem a szárazföld belsejében élők is életveszélyben vannak. A BBC összegyűjtötte, miért okozhat komoly károkat a Florence annak ellenére, hogy az öt fokozatú hurrikán-skálán már csak egyes fokozatot kapott.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és...","id":"20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad237a66-921a-46b1-b230-a7999fbd9f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Ezért különösen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz belügyminiszter Európa új arcaként mosolyog a Time címlapján.","shortLead":"Az olasz belügyminiszter Európa új arcaként mosolyog a Time címlapján.","id":"20180914_Salvini_lenyomta_Orbant_a_Time_cimlapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90f42b4-cb87-449e-9ea7-22601d3a39be","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Salvini_lenyomta_Orbant_a_Time_cimlapjan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:49","title":"Salvini lenyomta Orbánt a Time címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c","c_author":"Nagy Gábor","category":"kultura","description":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak mögötti sztorikért kedvelnek, bírálói viszont azért kárhoztatnak, mert kesztyűs kézzel bánik információforrásaival.","shortLead":"Donald Trumpról is megírta szokásos szenzációs könyvét a Watergate-botrány leleplezője, akit olvasói a színfalak...","id":"201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d098cd-1636-4225-91cc-3e45444bc03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad0cff-9d37-4603-ae97-203d1fdc5ead","keywords":null,"link":"/kultura/201837__bob_woodward__watergatepresztizs__tenyfeltarobol_bennfentes__onmaga_szobra","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:00","title":"Bob Woodward – Könyörtelen tényfeltáró vagy bennfentes sztárszerző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió óriási hibát követ el, ha alábecsüli Orbán Viktort, ugyanis az alkotmányjogász szerint el fogja érni a magyar miniszterelnök azt, amit akar.","shortLead":"Az Európai Unió óriási hibát követ el, ha alábecsüli Orbán Viktort, ugyanis az alkotmányjogász szerint el fogja érni...","id":"20180914_Kim_Lane_Scheppele_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d118ceb-3224-4f24-903d-d5f469b87d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f37067-5c51-4720-946e-02fd6e8ed438","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Kim_Lane_Scheppele_Magyarorszag_mar_nem_demokracia","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:26","title":"Kim Lane Scheppele: Magyarország már nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324dd6ba-effe-49e3-bec6-273016eb670e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elfogytak a bérletek a Vidi hazai Európa-liga mérkőzéseire és a jegyek a Chelsea elleni találkozóra, így az angol sztárklubot várhatóan telt ház előtt fogadják a fehérváriak december 13-án, a Groupama Arénában.","shortLead":"Elfogytak a bérletek a Vidi hazai Európa-liga mérkőzéseire és a jegyek a Chelsea elleni találkozóra, így az angol...","id":"20180915_Elfogytak_a_berletek_a_Vidi_hazai_merkozeseire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=324dd6ba-effe-49e3-bec6-273016eb670e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ec4789-5c6d-4092-bc82-68a338707fb7","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Elfogytak_a_berletek_a_Vidi_hazai_merkozeseire","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:59","title":"Elfogytak a bérletek a Vidi hazai EL-mérkőzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933ca994-77e6-46a6-9475-90795538cea1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél kevesebbet fogyasztó autók, szakállas Dominic Toretto, lassúsági verseny – ezek jelentik az alapját annak a videóban, amiben magyar körülmények közé helyezték a Halálos iramban sztoriját.","shortLead":"Minél kevesebbet fogyasztó autók, szakállas Dominic Toretto, lassúsági verseny – ezek jelentik az alapját annak...","id":"20180914_halalos_iramban_takarekos_iramban_parodia_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=933ca994-77e6-46a6-9475-90795538cea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a579d8e-3428-453d-a31d-e32aa1a8b9a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_halalos_iramban_takarekos_iramban_parodia_video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:21","title":"Ilyen lenne a Halálos iramban Magyarországon – remek paródiavideót készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]