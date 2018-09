„A koncert szervezői nem vállalnak felelősséget a viagogo.com és az onlineticketshop.hu weboldalakon vásárolt jegyekért!” – olvasható a jövő októberi Vita Ce N’è turné budapesti állomásának hivatalos, magyarországi jegyértékesítői oldalán.

Az előbbi már eddig is számtalan magyar koncertrajongót csapott be, a hvg.hu-n is írtunk már kétes ügyeiről, több rendőrségi feljelentés is született ellene érvénytelen vagy nem is létező eseményekre kínált belépők értékesítése miatt. Ráadásul, ha rákeresünk a neten a koncertre, a Google első találata éppen ez az oldal.

Az onlineticketshop.hu oldal – bár magyarnak tűnik – valójában egy holland oldal, ami egyelőre a budapesti Ramazotti-koncertre nem árul jegyeket, de több más budapesti bulira igen. Az oldal egyébként maga is felhívja a figyelmet, hogy „Jegyek viszonteladása. Előfordulhat, hogy a jegy ára magasabb, mint a névérték”. Ezen felül is érdemes velük vigyázni, a Facebook-oldalukon rengeteg csalódott bejegyzést olvashatunk. „Felvásárolják a rendes jegyeket, drágábban adják, és lutri, hogy elküldik-e a kifizetett jegyet! …. A barátnőm a Red Hot Chillire nem kapta meg a pdf jegyeit, és vissza sem fizették az árát. Telefonszámuk nincs is, az e-mailekre nem reagálnak. Mindig az adott énekes/zenekar weboldalán nézzétek meg, hogy kit linkelnek be hivatalos jegyárusítónak, csak ott vegyetek jegyeket!”