Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.

Már több hazai településen is feltűntek azok a graffitik, amelyek Orbán Viktort ábrázolják, amint épp önfeledten utazik egy mosolygós kisvonaton, amely Thomasra, a gőzmozdonyra emlékeztet. A falfestményt először a népszerű graffitis, Banksy művének hitték, de a művész később azt mondta, nincs köze a falfestményekhez. A kisvonatozó Orbán igen hamar népszerű lett, és országszerte gombamód kezdtek szaporodni a graffitik. A budapesti Szent János Kórház, a Rumbach Sebestyén utca és Békés megye után először Prágában, most pedig Kolozsváron is felbukkant a kisvonatozó miniszterelnök portréja.

A Transindex szerint a festményt a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel. Az alkotást a portál szerint a Banksy műveit utánzó, Basky álnéven futó magyar művész készítette el, aki meg is osztotta művét a Facebookon:

