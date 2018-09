1992-ben nagy port kavart, hogy Woody Allen összejött a nála harmincöt évvel fiatalabb, az akkor még csak 21 éves Soon-Yi Previnnel, Mia Farrow egyik nevelt lányával. Soon-Yi-t Mia Farrow sugallatára áldozatként mutatta be a sajtó, ezért a koreai származású nő már akkor kénytelen volt hangsúlyozni, hogy őt nem bántalmazták szexuálisan, ő nem egy "retardált kiskorú, egy virág", akit eltiportak, akit "megerőszakolt, molesztált, megrontott a gonosz mostohaapja".

Évtizedekkel ezután most először nyiltakozott a korábbinál jóval bővebben a most 47 éves Soon-Yi a Woody Allennel való kapcsolatáról, illetve az 1997 óta tartó házasságukról. A Vulture-nak adott interjújában reagált természetesen arra is, hogy az utóbbi időben ismét előkerült Woody Allen nevelt lányának, Dylan Farrow-nak a filmrendezővel szembeni vádja, miszerint kisgyerekként a rendező molesztálta Dylant.

Soon-Yi szerint az, "ami Woodyval történt dühítő és igazságtalan". Az interjúban sok egyéb mellett azt mondja, hogy Mia Farrow állításai alaptalanok, Woody Allen volt élettársa egyszerűen csak kihasználta a MeToo mozgalom által felkorbácsolt hangulatot, Dylan Farrow pedig így került az áldozat szerepébe.

Soon-Yi Previn a saját nevelőanyjáról azt mondja, hogy valójában Mia Farrow sosem volt kedves hozzá, ezért hülye lett volna, ha nem fogadja el Woody Allen közeledését. Végre "valaki ragaszkodást tanusított felém, kedves volt velem, még szép, hogy örültem és megragadtam a lehetőséget. Idióta lettem volna és nem normális, ha Miával maradok". Mint fogalmaz: nagyon hízelgő volt a számára, hogy Allen értékelte őt. Woody Allennel ellentétben ugyanis Mia Farrow sosem táplált felé gyengéd érzéseket - mondja az interjúban - , szerinte Farrow türelmetlen és időnként agresszív volt vele, sosem tudott úgy viselkedni a gyerek Soon-Yi-vel, mintha a gyereke lenne. Talán ennek az is az oka, hogy túl későn adoptálták őt, és az angolul eleinte egyáltalán nem tudó koreai kislány nehezen alkalmazkodott az új környezetéhez - teszi hozzá.

Woody Allen továbbra is tagad

A filmrendező egyébként idén januárban ismét reagált a kiújult vádakra, akkor egy kiadott közleményben azt írta, hogy amikor a molesztálási vád először felmerült 25 évvel ezelőtt, akkor részletesen kivizsgálta egy kórház gyermekek szexuális bántalmazásával foglalkozó részlege, valamint New York állam gyermekjóléti szolgálata is, de mindkettő a hónapokig tartó vizsgálat során arra jutott egymástól függetlenül, hogy nem történt molesztálás. Woody Allen is azt írta, hogy bár a Farrow-család a Time's Up mozgalmat most arra használja, hogy megismételje a korábban már hiteltelenné tett vádjait, ez még nem teszi igazabbá azokat, mint voltak a múltban.