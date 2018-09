Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bizalmas üzenetet küldött körbe a brit miniszterelnök hivatala, amiben arra kérte képviselőit, hogy határolódjanak el Orbán Viktortól, a kormányától, valamint annak politikájától is – tegyék világossá, nem támogatják azt. Theresa May hivatala arra kéri politikusait, határolódjanak el Orbántól

Ismét összekavarhatja a szíriai lapokat az utolsó lázadó tartomány ellen készülődő offenzíva. Törökország leválhat az orosz–iráni tengelyről, az USA nagyobb szerepet vállalhat a konfliktusban. A nagyhatalmi érdekek ütközése miatt kritikus ponthoz ért a szíriai polgárháború

Még csak képzettség sem kell. Akár 1 millió forintot is lehet keresni a karácsonyi vásárban, eladóként

Szeptember 27. és október 7. között rendezik meg a Művész Moziban a Szemrevaló Filmfesztivált. A nyitófilm Lars Kraume, magyar vonatkozású, valós eseményeket feldolgozó Néma forradalom című alkotása lesz. Fesztiváldíjas filmekkel jelentkezik a Szemrevaló

Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban "Kína Apple-jének" is emlegetett vállalat szerint egy almás telefon árából egy igen nagy csomagot lehet kihozni. A Xiaomi üzeni az Apple-nek: egy iPhone árába egy csúcstelefon és egy laptop is belefér

Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut. Milliókat telepítenek ki: elérte Kína déli részét a tájfun

Megmozgathatja a világpiacot a Kínában megjelent afrikai sertéspestis. A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló magyar élősertés-export felpörgése, a termelők és a feldolgozók költségeinek növekedése itthon az árak jelentős emelkedését tenné indokolttá. Muszáj lesz emelni a húsárakon

A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés. Mi volt előbb, a kenyér vagy a sör?

","shortLead":"Ismét összekavarhatja a szíriai lapokat az utolsó lázadó tartomány ellen készülődő offenzíva. Törökország leválhat...","id":"201837__sziria_ujratoltve__amerikai_intes__dzsihadistak__a_felelem_bere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287d38b-ec82-4224-a7eb-240834af984d","keywords":null,"link":"/vilag/201837__sziria_ujratoltve__amerikai_intes__dzsihadistak__a_felelem_bere","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:30","title":"A nagyhatalmi érdekek ütközése miatt kritikus ponthoz ért a szíriai polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak képzettség sem kell.","shortLead":"Még csak képzettség sem kell.","id":"20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a5bda6-b8b7-4394-afb2-905c5be9033c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:11","title":"Akár 1 millió forintot is lehet keresni a karácsonyi vásárban, eladóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81223cb-4c51-4e18-8972-7ffb5873f08e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 27. és október 7. között rendezik meg a Művész Moziban a Szemrevaló Filmfesztivált. A nyitófilm Lars Kraume, magyar vonatkozású, valós eseményeket feldolgozó Néma forradalom című alkotása lesz.","shortLead":"Szeptember 27. és október 7. között rendezik meg a Művész Moziban a Szemrevaló Filmfesztivált. A nyitófilm Lars Kraume...","id":"20180917_Fesztivaldijas_filmekkel_jelentkezik_a_Szemrevalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81223cb-4c51-4e18-8972-7ffb5873f08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b81e1e-e65c-4808-bb50-64b5eaf2f7fa","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Fesztivaldijas_filmekkel_jelentkezik_a_Szemrevalo","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:56","title":"Fesztiváldíjas filmekkel jelentkezik a Szemrevaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf4a91a-ff63-4ea5-bba4-5ac7c62f930e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban \"Kína Apple-jének\" is emlegetett vállalat szerint egy almás telefon árából egy igen nagy csomagot lehet kihozni.","shortLead":"Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban \"Kína Apple-jének\" is...","id":"20180917_apple_uj_iphone_draga_xiaomi_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdf4a91a-ff63-4ea5-bba4-5ac7c62f930e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb2100-d98d-4666-8e81-1446a7a3568c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_uj_iphone_draga_xiaomi_laptop","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:03","title":"A Xiaomi üzeni az Apple-nek: egy iPhone árába egy csúcstelefon és egy laptop is belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","shortLead":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","id":"20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c194071b-ca30-4cd4-a826-4642594dba1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:31","title":"Milliókat telepítenek ki: elérte Kína déli részét a tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmozgathatja a világpiacot a Kínában megjelent afrikai sertéspestis. A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló magyar élősertés-export felpörgése, a termelők és a feldolgozók költségeinek növekedése itthon az árak jelentős emelkedését tenné indokolttá.","shortLead":"Megmozgathatja a világpiacot a Kínában megjelent afrikai sertéspestis. A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló...","id":"20180917_Muszaj_lesz_emelni_a_husarakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6010fd26-1997-4e4d-9f42-fe6590de035a","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Muszaj_lesz_emelni_a_husarakon","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:48","title":"Muszáj lesz emelni a húsárakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4337eadd-6775-4721-b366-d3587fdbb721","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés.","shortLead":"A legújabb régészeti felfedések és egy felfutóban lévő iparág miatt is aktuális a kérdés.","id":"201831_jol_kifozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4337eadd-6775-4721-b366-d3587fdbb721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd38a7c7-9e45-40d9-8724-c2c0f403396f","keywords":null,"link":"/kkv/201831_jol_kifozik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:30","title":"Mi volt előbb, a kenyér vagy a sör? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]