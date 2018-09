Pjotr Verzilovot szombat este óta egy berlini kórház intenzív osztályán kezelik, miután Oroszországban előző héten rosszul lett. Már akkor felmerült a gyanú, hogy a Pussy Riot aktivistáját megmérgezték, most pedig az őt kezelő német orvosok is azt nyilatkozták, hogy nagyon nagy valószínűséggel, valóban mérgezésről van szó.

A tünetei alapján nagy valószínűséggel az orosz Pussy Riot negyedik tagját, Pjotr Verzilovot megmérgezték - mondták az őt kezelő német orvosok egy berlini sajtótájékoztatón.

Verzilov az oroszországi labdarúgó-világbajnokság moszkvai döntőjének ideje alatt több más Pussy Riot taggal berohant a pályára, hogy a rendőri túlkapások és erőszak ellen tiltakozzanak. Később emiatt a protest akció miatt kellett Verzilovnak a bíróság előtt felelnie. A bírósági meghallgatása után, előző héten kedden azonban a férfi rosszul lett, hirtelen elvesztette a látását és képtelen volt járni is. Válságos állapotban szállították kórházba, és nem sokkal az eset után az együttes másik tagja, és egyben Verzilov felesége, Nagyezsda Tolokonnyikova azt nyilatkozta, hogy Verzilovot szándékosan mérgezhették meg, és az akció célja az volt, hogy megfélemlítsék, vagy megöljék őt.

Akkor azonban még az orvosok nem mondtak semmit, tehát nem lehetett tudni, hogy pontosan mi okozta Verzilov rosszullétét. A férfit szombat este repülővel Németországba szállították és berlini orvosok gondjaira bízták a Charité kórházban, a szakemberek most először nyilatkoztak arról, hogy mi történhetett az aktivistával. Egyelőre csak erősen valószínűsítik a mérgezés tényét, mert más okot nem találtak a tünetek alapján, bár arról még nem esett szó, hogy pontosan milyen méreganyag kerülhetett a férfi szervezetébe. Az orvosok a sajtótájékoztatón kiemelték, hogy az orosz és kanadai állampolgársággal is rendelkező Verzilov tünetei alapján valami az idegrendszerének azt a részét támadhatta meg, amely a belső szervek szabályozásáért is felel.

A férfi már nincs életveszélyes állapotban, ám továbbra is az intenzíven fekszik.