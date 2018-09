Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő személyében olyan politikust látogat meg kedden (ismét) Orbán Viktor, akiről a nyugati államok – nem utolsósorban Magyarország szövetségesei – pontosan tudják, hogy folyamatosan nem mond igazat. Legutóbb akkor vált ez világossá, amikor azt állította, hogy a márciusi angliai Szkripal-merényletet elkövető két orosz férfi egyszerű, titkosszolgálatokhoz nem köthető állampolgár. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő személyében olyan politikust látogat meg kedden (ismét) Orbán Viktor, akiről a nyugati...","id":"20180918_Orban_Moszkvaban__egy_kellemetlen_talalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24d4c5b-d5a4-4d74-b152-4afb0d3ab06a","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Orban_Moszkvaban__egy_kellemetlen_talalkozo","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:00","title":"Egy kellemetlen vizit: Orbán ma elmegy Moszkvába, de senki se tudja, hogy ez kinek jó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, ezzel pedig újabb lépést tett pályafutása ötödik vb-győzelme felé.\r

","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri...","id":"20180916_Hamilton_gyozott_es_kozelebb_kerult_otodik_vbcimehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b53706-a7e6-4214-825a-38a09434a96f","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Hamilton_gyozott_es_kozelebb_kerult_otodik_vbcimehez","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:15","title":"Hamilton győzött és közelebb került ötödik vb-címéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4e734b-2840-4313-9526-66cb4d0ca7e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy spanyol rapper ügyében hozott döntést a belga igazságszolgáltatás.","shortLead":"Egy spanyol rapper ügyében hozott döntést a belga igazságszolgáltatás.","id":"20180917_Belgium_az_az_orszag_ahol_a_politikusok_lemeszarolasarol_is_nyugodtan_lehet_enekelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d4e734b-2840-4313-9526-66cb4d0ca7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c8001-aec3-418a-86b4-2782276391af","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Belgium_az_az_orszag_ahol_a_politikusok_lemeszarolasarol_is_nyugodtan_lehet_enekelni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:53","title":"Belgium az az ország, ahol a politikusok lemészárolásáról is nyugodtan lehet énekelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220ee693-5b59-45d0-8798-48358e9d92f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nyolcadik alkalommal tarják a magyarországi Forma-1-es pályán a wolfsburgi márka legnagyobb itthoni rendezvényét. Lesz idén duplamotoros Golf, Pikes Peak-i versenyautó és két 40 éves elektromos Volkswagen is. Mellettük még vagy 300 zsűrizett VW az itthoni felhozatalból.","shortLead":"Már nyolcadik alkalommal tarják a magyarországi Forma-1-es pályán a wolfsburgi márka legnagyobb itthoni rendezvényét...","id":"20180917_volkswagen_talalkozo_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=220ee693-5b59-45d0-8798-48358e9d92f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bdb8b3-328d-45f6-878c-7dd2473c9c5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_volkswagen_talalkozo_2018","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:47","title":"Különleges gyári autókat hoznak a Hungaroringre, az idei Volkswagen-találkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hazájuk szuverenitását védelmező államférfiaknak nevezte Orbán Viktort és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettest Steve Bannon, az amerikai alt right mozgalom egyik meghatározó alakja. Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója nem volt túl népszerű a hallgatóság körében. ","shortLead":"Hazájuk szuverenitását védelmező államférfiaknak nevezte Orbán Viktort és Matteo Salvini olasz...","id":"20180916_Bannon_Londonban_is_vedte_Orbant_es_Salvinit__nem_volt_nepszeru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51979caf-abe1-46a9-8ccd-c477c6e6cdfd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Bannon_Londonban_is_vedte_Orbant_es_Salvinit__nem_volt_nepszeru","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:49","title":"Bannon Londonban is védte Orbánt és Salvinit – nem volt népszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf4a91a-ff63-4ea5-bba4-5ac7c62f930e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban \"Kína Apple-jének\" is emlegetett vállalat szerint egy almás telefon árából egy igen nagy csomagot lehet kihozni.","shortLead":"Saját marketingcéljaira használja ki az új iPhone-ok körül kialakult hype-ot a Xiaomi. A korábban \"Kína Apple-jének\" is...","id":"20180917_apple_uj_iphone_draga_xiaomi_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf4a91a-ff63-4ea5-bba4-5ac7c62f930e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb2100-d98d-4666-8e81-1446a7a3568c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_uj_iphone_draga_xiaomi_laptop","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:03","title":"A Xiaomi üzeni az Apple-nek: egy iPhone árába egy csúcstelefon és egy laptop is belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

\r

","id":"20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e35319-63da-4939-82d2-9ce2bc837459","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:17","title":"Három emelet magas kivetítőn a Star Wars – koncert és filmshow az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport úgy tudja, távozik a fehérváriaktól Danko Lazovics.","shortLead":"A Nemzeti Sport úgy tudja, távozik a fehérváriaktól Danko Lazovics.","id":"20180917_danko_lazovics_elhagyhatja_a_vidit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc921aaf-76cc-4dae-ac19-437bfde20eba","keywords":null,"link":"/sport/20180917_danko_lazovics_elhagyhatja_a_vidit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 21:35","title":"Szezon közben hagyja ott a Vidit egy kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]