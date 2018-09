Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szivárogtató portál kiötlője titokban orosz vízumot próbált meg szerezni 2010-ben most napvilágra került dokumentumok szerint. ","shortLead":"A szivárogtató portál kiötlője titokban orosz vízumot próbált meg szerezni 2010-ben most napvilágra került dokumentumok...","id":"20180917_Oroszorszag_fele_kacsingatott_a_WikiLeaksalapito_Assange","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f0b154-e9e0-4f70-a56a-b15665df5b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d48a7ab-a288-4e7e-9c2c-430ccacfa407","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Oroszorszag_fele_kacsingatott_a_WikiLeaksalapito_Assange","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:03","title":"Oroszország felé kacsingatott a WikiLeaks-alapító Assange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Maradt az alapkamat 0,9 százalékon.","shortLead":"Maradt az alapkamat 0,9 százalékon.","id":"20180918_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84b0101-04df-4bdd-9912-97e67b2afa35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:06","title":"Nem nyúltak Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megrendelésre követték el a merényletet Ján Kuciak és kedvese, Martina Kusnírová ellen – jelentette be a gyilkossági ügy nyomozását felügyelő különleges ügyész.","shortLead":"Megrendelésre követték el a merényletet Ján Kuciak és kedvese, Martina Kusnírová ellen – jelentette be a gyilkossági...","id":"20180917_fantomkeppel_keresik_az_ujsagirogyilkossag_lehetseges_tanujat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7b183-0d46-4a41-be6c-17723e023bd0","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_fantomkeppel_keresik_az_ujsagirogyilkossag_lehetseges_tanujat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:35","title":"Fantomképpel keresik az újságíró-gyilkosság lehetséges tanúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről, önbizalom-építésről, karrierváltásról és a párkapcsolatok dilemmáiról.","shortLead":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről...","id":"remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c5dcb-86b6-4b08-af07-8c1df88bb43b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:39","title":"„Lesz-e még új párom, karrierem?” Önbizalomépítés, karrierváltás és a párkapcsolat 50-en túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar kormányfő ellen fordult ugyanis az Európai Néppárt kétharmada, és a Sargentini-jelentés elfogadásával az ellenzék rátalált a kárörömre, ha a saját hangjára még nem is. Mit tervez ilyen helyzetben Orbán? És milyen hangot üt meg? Bónusz: Gyurcsány Ferenc is válaszolhat szavaira. Mi pedig közvetítjük, és kommentáljuk.","shortLead":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar...","id":"20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ef498-2df4-47e8-9014-d776ddf676ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:59","title":"Orbán már megint Brüsszelt és Merkelt szidalmazta, Gyurcsány diktátorozva válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bcd8be-88ee-406b-bf47-15d9b2d525a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti expolgármester cégének feladata lesz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásainak tudásalapú átalakítása.","shortLead":"A felcsúti expolgármester cégének feladata lesz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásainak tudásalapú átalakítása.","id":"20180918_Tobb_szaz_millio_forint_EUpenzert_fejlesztenek_Meszaros_Lorincek_szoftvert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4bcd8be-88ee-406b-bf47-15d9b2d525a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b080dc93-7596-4da0-abf1-145ea415490c","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Tobb_szaz_millio_forint_EUpenzert_fejlesztenek_Meszaros_Lorincek_szoftvert","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:31","title":"Több száz millió forint EU-pénzért fejlesztenek Mészáros Lőrincék szoftvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába gyengül a forint, a magas áfakulcs miatt sokkal több magyar jár át külföldre bevásárolni, mint korábban.","shortLead":"Hiába gyengül a forint, a magas áfakulcs miatt sokkal több magyar jár át külföldre bevásárolni, mint korábban.","id":"20180917_Egyre_tobb_magyar_jar_at_kulfoldre_vasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ec39f7-64b8-4e85-a830-df4024200af9","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Egyre_tobb_magyar_jar_at_kulfoldre_vasarolni","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:29","title":"Egyre több magyar jár át külföldre vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szívroham vagy agyvérzés után szokták felírni idős embereknek, de valójában belső vérzést okozhat a tabletta 70 év felett. ","shortLead":"Szívroham vagy agyvérzés után szokták felírni idős embereknek, de valójában belső vérzést okozhat a tabletta 70 év...","id":"20180917_Nem_tesz_jot_a_napi_szinten_szedett_aszpirin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0f932c-79a8-4ab1-bb83-f27599564dd2","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Nem_tesz_jot_a_napi_szinten_szedett_aszpirin","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:16","title":"Idős korban nem tesz jót a napi szinten szedett aszpirin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]