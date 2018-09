Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves hiány.","shortLead":"A könyvvizsgálók nem hajlandók nevüket adni a dokumentumhoz, mivel azt sem tudni pontosan, hogy mekkora volt az éves...","id":"20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bf72d-584d-497e-b0bc-3bb4fee11502","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Az_MVM_utan_a_nemzeti_kukaholdingnal_is_problemak_akadtak_az_eves_beszamoloval","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:29","title":"Az MVM után a nemzeti kukaholdingnál is problémák akadtak az éves beszámolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a4dbd-7c50-49ba-a54a-ffd035f6c0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös figyelmeztető ablak bukkant fel a Windows 10 egyik utolsó tesztváltozatában (teszt buildjében), s megpróbálta akadályozni a harmadik fél böngészőjének telepítését. Szerencsére a Microsoft hamar visszavonulót fújt.","shortLead":"Különös figyelmeztető ablak bukkant fel a Windows 10 egyik utolsó tesztváltozatában (teszt buildjében), s megpróbálta...","id":"20180917_microsoft_edge_konkurens_bongeszo_figyelmeztetes_letiltas_visszavonas_chrome_firefox_opera_safari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a4dbd-7c50-49ba-a54a-ffd035f6c0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0385c1d-ecb5-4f1d-8482-16f366db3168","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_microsoft_edge_konkurens_bongeszo_figyelmeztetes_letiltas_visszavonas_chrome_firefox_opera_safari","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:03","title":"Olyan figyelmeztetést tett a Windowsba a Microsoft, amelytől aztán maga is megijedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az InterRail-program sikere miatt azt kérik a kormánytól, legyen ingyen magyar vonatbérlet is.","shortLead":"Az InterRail-program sikere miatt azt kérik a kormánytól, legyen ingyen magyar vonatbérlet is.","id":"20180917_Ingyen_vonatberletet_adna_az_MSZP_a_18_eveseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac87d32d-b9f6-4e29-90b1-6bf426be276c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Ingyen_vonatberletet_adna_az_MSZP_a_18_eveseknek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:35","title":"Ingyen vonatbérletet adna az MSZP a 18 éveseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","shortLead":"Hónapos csúcsra erősödött a forint, de még így is 322 forintot kell fizetni egy euróért.","id":"20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cebd93-26ad-4881-b30b-f6ccaa8a9373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egy_honapja_nem_volt_ilyen_eros_a_forint","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:41","title":"Egy hónapja nem volt ilyen erős a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15256e8-9284-4961-b43b-10541c084b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója nemrég maga nyilatkozott a német Die Weltnek arról, mikor érkezhet a cég hajlítható kijelzős mobilja. De egy másik érdekességet is felvetett.","shortLead":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója nemrég maga nyilatkozott a német Die Weltnek arról, mikor érkezhet a cég...","id":"20180917_huawei_hajlithato_kijelzos_okostelefon_mikor_mutatjak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15256e8-9284-4961-b43b-10541c084b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc7ad00-0ce7-43f1-ae7b-e7467c4aeb15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_huawei_hajlithato_kijelzos_okostelefon_mikor_mutatjak_be","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:03","title":"Nagyot dobna a Huawei a hajlítható telefonnal, szerintük igenis szüksége van rá az embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A titkárnőktől a topmenedzserekig kalkuláltak egy átlagot, eszerint a bankutca dolgozói 422.500 dollárt, azaz kb. 116 millió forintot visznek haza évente.","shortLead":"A titkárnőktől a topmenedzserekig kalkuláltak egy átlagot, eszerint a bankutca dolgozói 422.500 dollárt, azaz kb. 116...","id":"20180918_Tiz_eve_nem_kerestek_ennyit_a_Wall_Street_farkasai_es_titkarnoi_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98563294-3bb3-461d-aaf5-5386600122d7","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Tiz_eve_nem_kerestek_ennyit_a_Wall_Street_farkasai_es_titkarnoi_mint_most","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:25","title":"Tíz éve nem kerestek ennyit a Wall Street farkasai és titkárnői, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István szerint a javaslatnak visszatartó ereje lenne.","shortLead":"Boldog István szerint a javaslatnak visszatartó ereje lenne.","id":"20180916_Kemiailag_kasztralna_a_szexualis_eroszaktevoket_egy_fideszes_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16b65235-5a80-44e6-a99c-01a4e87bae42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2068a-0d1a-42ea-899f-aa0e44aa54f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Kemiailag_kasztralna_a_szexualis_eroszaktevoket_egy_fideszes_kepviselo","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:10","title":"Kémiailag kasztrálná a szexuális erőszaktevőket egy fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Több menekült szerint ezt kapja az a magyar rendőröktől, aki átlépi a határkerítést. Elkészült az Európa Tanács jelentése, a hvg.hu pedig elsőként ismerteti a tartalmát. A kormány szerint a rendőrök minden jogszabályt betartanak, a menekültek pedig talán inkább egymást verik, onnan a sérülések.","shortLead":"Ütések, rúgások, gumibotozás, kutyaharapás. Több menekült szerint ezt kapja az a magyar rendőröktől, aki átlépi...","id":"20180918_Europa_Tanacs_verik_es_kinozzak_a_menekulteket_a_magyar_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a39f621-df3c-4076-a2ea-b955e20385a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e17f3db-8e1e-4956-a417-c929f87e48d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Europa_Tanacs_verik_es_kinozzak_a_menekulteket_a_magyar_rendorok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:00","title":"Kíméletlen jelentést adott ki az ET: Verik és kínozzák a menekülteket a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]